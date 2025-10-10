Белорусские ученые вырастили кожу из грибов и испытали ее на прочность

Специалисты UST Inc. разработали технологию получения кожи из грибов, продолжая следовать философии компании, основанной на создании экологичного транспорта и бережном отношении к природе. Организация стремится использовать исключительно безопасные для окружающей среды материалы, такие как кожа на грибной основе, которую можно производить и на Земле, и даже в космосе.

В производстве грибной кожи белорусские специалисты применяют симбиотический организм Medusomyces Gisevi (комбуча). Мицелий этих грибов отличается повышенной плотностью, гибкостью и устойчивостью к разным воздействиям, что делает его идеальной сырьевой основой для биоматериала. Результаты разработки были представлены на «VIII Глобальной конференции по индустриализации космоса».

Эксперимент UST Inc.

Экспериментальная часть работ проводилась на площадке бюро биотехнологий, где белорусские ученые разрабатывали инновационную технологию получения кожи из мицелия. Ключевой особенностью стала интеграция различных видов грибов, в том числе вешенки (Pleurotus ostreatus), лакированного трутовика (Ganoderma lucidum) и культуры Medusomyces Gisevi.

Симбиотический организм Medusomyces Gisevi (комбуча) / © UST Inc.

Эти грибы размещались на специально подготовленных питательных субстратах – разработчики тщательно контролировали температуру, влажность и состав питательной среды для ускорения роста и повышения качества конечного продукта.

Полученный мицелий подвергался целой серии обработок: для увеличения прочности и долговечности материала образцы замачивали в специальных растворах, что позволило укрепить структуру и удалить ненужные компоненты органики. Далее биоматериал тщательно промывали, сушили и формовали в виде рулонов, пластин или мелких образцов для испытаний. Особое внимание уделялось термообработке: температурные режимы подбирались таким образом, чтобы сохранить упругость и пластичность будущей «кожи», не разрушая клеточную структуру мицелиев.

Образцы кожи из грибов / © UST Inc.

Тестируемые образцы проходили испытания на прочность, гибкость и устойчивость к влаге: материалы сравнивали с традиционной кожей и синтетическими аналогами, анализируя их деформации под нагрузкой и при растягивании. Кроме того, часть материала специально консервировали, чтобы оценить устойчивость к длительному хранению и воздействию микроорганизмов.

Важным итогом эксперимента стала возможность регулировки свойств будущего материала еще на этапе биосинтеза – биоинженеры или биотехнологи корректировали условия роста, чтобы получить листы разной толщины, плотности и степени эластичности.

Преимущества грибной кожи

Главное преимущество технологии – экологичность производства. Это не только альтернатива животной коже, но и материал, получение которого не связано с жестоким обращением и крупными выбросами CO 2 .

Биокожа обладает хорошей воздухопроницаемостью, устойчива к деформации и может использоваться как для обивки кресел, салонов юнимобилей и другого транспорта, так и для одежды, аксессуаров, обуви. Благодаря мицелию продукт легко поддается биоразложению, а при необходимости может синтезироваться в условиях космических станций.

Эксперимент UST Inc. подтвердил, что биотехнологии позволяют не только заменять традиционные ресурсы, но и гибко подстраивать свойства материалов под нужды современного общества.

Работа в лаборатории / © UST Inc.

Итоги эксперимента

Технология производства кожи из грибов, разработанная специалистами UST Inc., демонстрирует интеграцию философии экологичного бизнеса в реальные продукты для транспорта и быта. Успех экспериментов открывает возможности для широкого внедрения биоматериала в промышленность и сервис, способствуя сохранению природы и популяризации ответственного отношения к окружающей среде.

