Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Белорусские ученые вырастили кожу из грибов и испытали ее на прочность
Специалисты UST Inc. разработали технологию получения кожи из грибов, продолжая следовать философии компании, основанной на создании экологичного транспорта и бережном отношении к природе. Организация стремится использовать исключительно безопасные для окружающей среды материалы, такие как кожа на грибной основе, которую можно производить и на Земле, и даже в космосе.
В производстве грибной кожи белорусские специалисты применяют симбиотический организм Medusomyces Gisevi (комбуча). Мицелий этих грибов отличается повышенной плотностью, гибкостью и устойчивостью к разным воздействиям, что делает его идеальной сырьевой основой для биоматериала. Результаты разработки были представлены на «VIII Глобальной конференции по индустриализации космоса».
Эксперимент UST Inc.
Экспериментальная часть работ проводилась на площадке бюро биотехнологий, где белорусские ученые разрабатывали инновационную технологию получения кожи из мицелия. Ключевой особенностью стала интеграция различных видов грибов, в том числе вешенки (Pleurotus ostreatus), лакированного трутовика (Ganoderma lucidum) и культуры Medusomyces Gisevi.
Эти грибы размещались на специально подготовленных питательных субстратах – разработчики тщательно контролировали температуру, влажность и состав питательной среды для ускорения роста и повышения качества конечного продукта.
Полученный мицелий подвергался целой серии обработок: для увеличения прочности и долговечности материала образцы замачивали в специальных растворах, что позволило укрепить структуру и удалить ненужные компоненты органики. Далее биоматериал тщательно промывали, сушили и формовали в виде рулонов, пластин или мелких образцов для испытаний. Особое внимание уделялось термообработке: температурные режимы подбирались таким образом, чтобы сохранить упругость и пластичность будущей «кожи», не разрушая клеточную структуру мицелиев.
Тестируемые образцы проходили испытания на прочность, гибкость и устойчивость к влаге: материалы сравнивали с традиционной кожей и синтетическими аналогами, анализируя их деформации под нагрузкой и при растягивании. Кроме того, часть материала специально консервировали, чтобы оценить устойчивость к длительному хранению и воздействию микроорганизмов.
Важным итогом эксперимента стала возможность регулировки свойств будущего материала еще на этапе биосинтеза – биоинженеры или биотехнологи корректировали условия роста, чтобы получить листы разной толщины, плотности и степени эластичности.
Преимущества грибной кожи
Главное преимущество технологии – экологичность производства. Это не только альтернатива животной коже, но и материал, получение которого не связано с жестоким обращением и крупными выбросами CO2.
Биокожа обладает хорошей воздухопроницаемостью, устойчива к деформации и может использоваться как для обивки кресел, салонов юнимобилей и другого транспорта, так и для одежды, аксессуаров, обуви. Благодаря мицелию продукт легко поддается биоразложению, а при необходимости может синтезироваться в условиях космических станций.
Эксперимент UST Inc. подтвердил, что биотехнологии позволяют не только заменять традиционные ресурсы, но и гибко подстраивать свойства материалов под нужды современного общества.
Итоги эксперимента
Технология производства кожи из грибов, разработанная специалистами UST Inc., демонстрирует интеграцию философии экологичного бизнеса в реальные продукты для транспорта и быта. Успех экспериментов открывает возможности для широкого внедрения биоматериала в промышленность и сервис, способствуя сохранению природы и популяризации ответственного отношения к окружающей среде.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
Угрожает ли людям ИИ?
10 новых биологических видов 2014 года
«Омикрон»: и снова добро пожаловать в начало эпидемии!
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает
Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии