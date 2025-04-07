СВЧ-технология московских ученых усовершенствует алмазные пластины для электроники будущего

Передовая инженерная школа СВЧ-электроники РТУ МИРЭА разрабатывает технологию обработки алмазов для электроники. Ученые исследуют обработку алмазных пластин. Их разработка открывает новые возможности для создания сверхточных микроволновых устройств и высокотехнологичной электроники.

Алмаз — не только драгоценный камень, но и уникальный материал для электроники. Его исключительная теплопроводность и устойчивость к высоким температурам делают его идеальным для СВЧ-техники и твердотельной электроники. Однако обработка алмазных поверхностей всегда была сложной задачей.

Ученые РТУ МИРЭА разработали инновационные методы термохимической обработки (ТХО) алмазных пластин, которые позволяют с высокой скоростью и точностью придавать поверхности нужные свойства. Технология работает как в вакууме, так и в водородной среде, что значительно расширяет ее применение.

«Наша разработка позволит создавать более эффективные и миниатюрные электронные компоненты для связи, радиолокации и медицинской техники, — отмечает Андрей Алтухов, заведующий лабораторией «Алмазная СВЧ-электроника» РТУ МИРЭА. — Это шаг к новому поколению устройств, где важны скорость, надежность и энергоэффективность».

Преимущества технологии: высокая скорость обработки, сокращающая время производства; точность, позволяющая создавать прецизионные структуры; универсальность, обеспечивающая применимость как для монокристаллических, так и для поликристаллических алмазов.

Сейчас технология проходит апробацию, а специалисты РТУ МИРЭА готовят предложения для запуска опытно-конструкторских работ. В перспективе — создание опытной установки для термохимической обработки, которая может стать основой для промышленного внедрения.

«Мы не просто улучшаем существующие методы — мы создаем основу для будущих технологических решений», — подчеркивает Алтухов.

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РТУ МИРЭА 49 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».