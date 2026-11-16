Агрессивные шутки и самоуничижение связали с повышенным давлением

Считается, что юмор помогает справляться со стрессом, но его связь со здоровьем может зависеть от того, как именно человек шутит. Американские психологи выяснили, что склонность к насмешкам над другими и самоуничижительным шуткам связана с более высоким артериальным давлением в состоянии покоя.

Представление о том, что смех полезен для здоровья, давно стало предметом научных исследований. Но смеяться, понимать смешное и привычно шутить определенным образом — разные вещи. Одна шутка помогает пережить неприятность, другая сближает людей, третья унижает собеседника.

Ученые выделяют четыре стиля юмора: дружелюбные шутки для поддержания отношений, способность находить смешное в собственных трудностях, насмешки над окружающими и самоуничижение ради чужого одобрения. Последнее отличается от спокойной самоиронии.

Человек делает себя мишенью, чтобы его приняли, даже если это самому это неприятно. Четыре стиля могут сочетаться. Один и тот же человек способен и поддерживать друзей шутками, и высмеивать их ошибки.

Предыдущие научные работы показали, что разные стили юмора связаны с разным состоянием здоровья человека. Так, склонность к самоуничижительным шуткам коррелирует с большим количеством жалоб на физическое самочувствие. Норвежское исследование 2016 года указало на то, что некоторые компоненты чувства юмора оказались связаны с меньшей смертностью, причем результаты различались у мужчин и женщин. Социальная и эмоциональная составляющие юмора такой связи не показали.

Недавно ученые из США проанализировали опрос 143 человек, сопоставив четыре стиля юмора с самооценкой здоровья и артериальным давлением. Перед измерением участники 10 минут отдыхали в тишине. Затем давление измеряли четыре раза с трехминутными интервалами и усредняли результаты. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

Выяснилось, что агрессивный юмор ассоциирован с более высоким систолическим, то есть верхним, давлением, а самоуничижительный — и с верхним, и с нижним. А вот положительные стили юмора никак не повлияли на давление. Среднее давление в выборке составляло примерно 109 на 64 миллиметра ртутного столба.

Однако эксперимент не подтвердил скачка давления после конкретной шутки и не означает, что любители язвить обязательно больны гипертонией. Возможное объяснение через стресс и отношения с окружающими остается гипотезой.

Следует также отметить, что человек может оценивать свое здоровье хорошо, хотя отдельный физиологический показатель отличается от показателей других. И наоборот, плохое самочувствие необязательно выражается именно в повышении давления. Поэтому объективные измерения лишь дополняют опросники.

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Андрей Серегин 220 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.