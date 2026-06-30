Жирафы освоили сложение, но не вычитание
До недавнего времени способность к мысленному манипулированию количествами не изучали ни у одного вида копытных. Первое же такое исследование на жирафах показало, что сложение дается им без труда, а вычитание они освоить не смогли.
Способность оперировать числами и количествами долгое время считалась уникальной для человека, требующей языка и символов. Однако исследования показывают, что базовое различение «больше/меньше» широко распространено и у животных — от насекомых до приматов. Более сложный уровень — «протоарифметика», умение мысленно складывать и вычитать количества, которые скрыты от глаз. Его считают эволюционной основой математических способностей человека.
На сегодня мысленное сложение обнаружили у шимпанзе, орангутанов, макак-резусов, серых попугаев, ворон и даже новорожденных цыплят. С вычитанием дело обстоит сложнее: с ним успешно справляются лишь некоторые приматы и птицы после интенсивного обучения.
Ученые из Германии и Испании, ранее выяснившие, что жирафы способны различать количества, проверили, могут ли эти животные складывать и вычитать. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.
В эксперименте участвовали четыре взрослых жирафа из Барселонского зоопарка. Ученые адаптировали методику, ранее применявшуюся на орангутанах. Перед животным на столе ставили два закрытых желтых контейнера с кусочками моркови и один пустой зеленый. Экспериментатор на глазах у жирафа открывал контейнеры, показывая их содержимое, затем закрывал и перекладывал несколько кусочков.
После манипуляции жираф должен был выбрать один из желтых контейнеров. Правильным считался выбор того, где в итоге оказывалось больше еды. Поскольку контейнеры были закрыты, животное не видело финального количества и должно было мысленно его вычислить.
В общей сложности перед жирафами ставили три задачи: сложение, вычитание и последовательность, когда еду перекладывали сначала в пустой контейнер, затем в другой. Всего провели более тысячи испытаний, по 272 на каждое животное.
В итоге жирафы успешно справились с заданием на сложение, выбирая нужный контейнер в 68% случаев. Это показатель значительно выше случайного угадывания. То есть животные мысленно отследили прибавление до трех предметов к уже имеющимся. Однако задачи на вычитание и последовательные действия поставили их в тупик: в этих сериях выбор не отличался от случайного. В задачах на вычитание результат вовсе был значительно хуже, чем в контрольных тестах и в задании на сложение.
Такой результат доказывает, что вычитание — когнитивно более сложная операция, чем сложение. Даже у людей оно формируется в развитии позже и задействует более энергозатратные участки мозга. Тем не менее научная работа доказывает, что жирафы обладают базовой «протоарифметикой» в виде сложения. Вычитание же попросту не подходит для их когнитивной системы. Биологи выдвинули гипотезу, согласно которой способность к сложению могла развиться у жирафов из-за их сложной экологии — необходимости запоминать и оценивать расположение рассредоточенных источников пищи.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
Масштабный анализ ДНК показал, что леопарды в Капской области ЮАР измельчали не из-за случайных мутаций при вырождении популяции, а в результате целенаправленной эволюционной адаптации к местной среде обитания.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Сентября, 2022
Дикий Запад: психопатологии президентов США
19 Октября, 2016
Сланцевая революция
30 Января, 2021
«Желтая угроза»: синофобия и коронавирус
21 Февраля, 2021
Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии