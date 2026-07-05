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5 июля, 11:04
Марк Чернов
2

Ученые связали низкий уровень витамина C в крови с уменьшением серого вещества мозга

❋ 4.8

Масштабное исследование более 2000 пожилых жителей Японии показало, что у людей с пониженным уровнем витамина C в плазме крови наблюдается меньший объем серого вещества. Кроме того, у них ослаблены структурные связи, отвечающие за память и внимание. Это, в свою очередь, негативно сказывается на процессах автобиографической памяти, концентрации внимания и других важнейших когнитивных функциях.

Биология
# витамин C
# нейронаука
# питание
# старение мозга
Данные японского исследования подтвердили, что чем меньше витамина C в крови — тем слабее структуры, отвечающие за память и внимание
Данные японского исследования подтвердили, что чем меньше витамина C в крови — тем слабее структуры, отвечающие за память и внимание / © Кадр из сериала "Симпсоны"

Выявленная анатомическая закономерность оставалась стабильной и выраженной даже после того, как авторы исследования сделали строгую поправку на возраст, уровень образования, физическую активность и рацион питания участников. Исследователи пока не заявляют о прямой причинно-следственной связи, но рассматривают концентрацию витамина C как крайне перспективный биомаркер для оценки индивидуальных рисков нейродегенерации и здорового старения. Результаты этого комплексного анализа опубликовал журнал PLOS One.

Исследовательская группа под руководством Харуки Нагаи из Университета Хиросаки (Япония) изучила точные данные магнитно-резонансной томографии и образцы крови 2044 японцев в возрасте старше 64 лет. При расчете объемов серого и белого вещества ученые индивидуально учитывали общие размеры мозга каждого пациента, чтобы избежать погрешностей.

Ранее наука уже оперировала субъективными опросниками о питании, косвенно указывающими на пользу витамина C для защиты от когнитивных нарушений. Однако данная работа стала одной из первых, где авторы сопоставили объективные лабораторные замеры нутриента в крови с физическим состоянием мозговых структур.

Как отметил соавтор исследования Томохиро Синтаку (Tomohiro Shintaku), их команду сильнее всего поразила глубина обнаруженной корреляции: всего один элемент рациона продемонстрировал значительное влияние на сохранность нейронных связей у столь огромной группы людей. Это порождает сильную гипотезу о том, что простая коррекция повседневной диеты в пользу продуктов, богатых витамином C, способна существенно замедлить возрастное угасание функций мозга.

Для окончательного подтверждения терапевтического эффекта ученые планируют запустить серию долгосрочных тестов с регулярным измерением уровня витамина в динамике и привлечением участников разных этнических групп.

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Марк Чернов
38 статей
Биология
# витамин C
# нейронаука
# питание
# старение мозга
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