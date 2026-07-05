Ученые связали низкий уровень витамина C в крови с уменьшением серого вещества мозга
Масштабное исследование более 2000 пожилых жителей Японии показало, что у людей с пониженным уровнем витамина C в плазме крови наблюдается меньший объем серого вещества. Кроме того, у них ослаблены структурные связи, отвечающие за память и внимание. Это, в свою очередь, негативно сказывается на процессах автобиографической памяти, концентрации внимания и других важнейших когнитивных функциях.
Выявленная анатомическая закономерность оставалась стабильной и выраженной даже после того, как авторы исследования сделали строгую поправку на возраст, уровень образования, физическую активность и рацион питания участников. Исследователи пока не заявляют о прямой причинно-следственной связи, но рассматривают концентрацию витамина C как крайне перспективный биомаркер для оценки индивидуальных рисков нейродегенерации и здорового старения. Результаты этого комплексного анализа опубликовал журнал PLOS One.
Исследовательская группа под руководством Харуки Нагаи из Университета Хиросаки (Япония) изучила точные данные магнитно-резонансной томографии и образцы крови 2044 японцев в возрасте старше 64 лет. При расчете объемов серого и белого вещества ученые индивидуально учитывали общие размеры мозга каждого пациента, чтобы избежать погрешностей.
Ранее наука уже оперировала субъективными опросниками о питании, косвенно указывающими на пользу витамина C для защиты от когнитивных нарушений. Однако данная работа стала одной из первых, где авторы сопоставили объективные лабораторные замеры нутриента в крови с физическим состоянием мозговых структур.
Как отметил соавтор исследования Томохиро Синтаку (Tomohiro Shintaku), их команду сильнее всего поразила глубина обнаруженной корреляции: всего один элемент рациона продемонстрировал значительное влияние на сохранность нейронных связей у столь огромной группы людей. Это порождает сильную гипотезу о том, что простая коррекция повседневной диеты в пользу продуктов, богатых витамином C, способна существенно замедлить возрастное угасание функций мозга.
Для окончательного подтверждения терапевтического эффекта ученые планируют запустить серию долгосрочных тестов с регулярным измерением уровня витамина в динамике и привлечением участников разных этнических групп.
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