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Первую частную миссию к Венере отложили из-за проблемы с ракетой
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с калифорнийской компанией Rocket Lab готовятся искать возможные признаки жизни на Венере.
В ходе миссии небольшой зонд, напоминающий по форме носовой обтекатель, должен войти в атмосферу Венеры и исследовать ее с помощью прибора, известного как нефелометр автофлуоресценции (AFN). Этот прибор способен анализировать отдельные частицы в венерианских облаках, определяя их размеры, форму и состав в поисках возможных признаков органических молекул. Однако реализация проекта, финансируемого преимущественно из частных источников, столкнулась с задержкой: необходимая ракета-носитель пока не прошла все процедуры подготовки к полету.
По словам планетолога и профессора MIT Сары Сигер, Rocket Lab перевела проект на ракету Neutron, и теперь команда ждет, когда носитель будет готов к полету. Изначально первый запуск Neutron планировался еще на 2024 год, однако ракета до сих пор не совершила дебютного полета.
Первый запуск должен состояться со стартового комплекса Rocket Lab Launch Complex 3 на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Но прежде компания должна успешно завершить квалификационные испытания ракеты и всю предусмотренную программу ее приемки. Таким образом, частная миссия к Венере пока оказалась заложницей проблем с ракетой-носителем. При этом сама подготовка зонда продвигается вполне успешно.
Rocket Lab отвечает за корпус зонда, предназначенного для входа в атмосферу Венеры. Теплозащитный экран для него разработал исследовательский центр NASA. Он получил название HEEET (Heatshield for Extreme Entry Environment Technology) и изготовлен из специального тканого материала, способного защищать аппарат от температур до 2500 градусов Цельсия.
Готов и герметичный корпус зонда, предназначенный для работы в экстремальных условиях венерианской атмосферы. Команда Сигер предоставляет научный прибор AFN и продолжает подготовку эксперимента.
NASA передало теплозащитный экран Rocket Lab еще в марте 2025 года. Сейчас венерианский зонд находится в штаб-квартире компании в Лонг-Бич.
Rocket Lab выступает не только в качестве поставщика ракеты. Компания также создает перелетный модуль и сам зонд, тогда как научное оборудование для миссии предоставляет команда Сигер.
Если проект будет реализован, он станет первым исследованием Венеры, финансируемым преимущественно из частных источников.
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13 Ноября, 2014
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