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Александр Речкин
Александр Речкин
3 сентября, 11:47
Рейтинг: +537
Посты: 1254

Пилотируемый электрический экраноплан Viceroy выполнил первый полет

Полноразмерный прототип экраноплана Seaglider американской компании Regent под названием Viceroy успешно выполнил первый полет с людьми на борту. Таким образом, он стал крупнейшим в истории полностью электрическим экранопланом, совершившим полет с экипажем.

Сообщество
# Regent Craft
# США
# технологии
# экранопланы
Пилотируемый электрический экраноплан Viceroy выполнил первый полет / © Regent
Пилотируемый электрический экраноплан Viceroy выполнил первый полет / © Regent

Первый полет состоялся в штаб-квартире Regent на берегу залива Наррагансетт в штате Род-Айленд. Seaglider пролетел 596 метров на высоте около 10 метров над водой. Полет продолжался 30 секунд.

 © Regent

Испытания прототипа Viceroy стали важнейшим подтверждением работоспособности этой инновационной технологии и ознаменовали начало заключительного этапа морских испытаний программы.

В течение лета специалисты Regent последовательно увеличивали скорость аппарата при движении на подводных крыльях, готовя его к первому полету. Эти работы стали частью масштабной программы испытаний, которая на протяжении всего 2026 года включала как реальные операции на воде, так и разработку и проверку систем с помощью компьютерного моделирования.

Все эти усилия направлены на дальнейшее повышение характеристик аппарата, снижение эксплуатационных рисков и ускорение подготовки Seaglider к коммерческому и военному применению.

По данным Regent, Viceroy сможет развивать скорость до 290 километров в час и преодолевать до 290 километров без посадки на воду. Он рассчитан на перевозку 12 пассажиров и двух членов экипажа.

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