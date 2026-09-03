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Пилотируемый электрический экраноплан Viceroy выполнил первый полет
Полноразмерный прототип экраноплана Seaglider американской компании Regent под названием Viceroy успешно выполнил первый полет с людьми на борту. Таким образом, он стал крупнейшим в истории полностью электрическим экранопланом, совершившим полет с экипажем.
Первый полет состоялся в штаб-квартире Regent на берегу залива Наррагансетт в штате Род-Айленд. Seaglider пролетел 596 метров на высоте около 10 метров над водой. Полет продолжался 30 секунд.
Испытания прототипа Viceroy стали важнейшим подтверждением работоспособности этой инновационной технологии и ознаменовали начало заключительного этапа морских испытаний программы.
В течение лета специалисты Regent последовательно увеличивали скорость аппарата при движении на подводных крыльях, готовя его к первому полету. Эти работы стали частью масштабной программы испытаний, которая на протяжении всего 2026 года включала как реальные операции на воде, так и разработку и проверку систем с помощью компьютерного моделирования.
Все эти усилия направлены на дальнейшее повышение характеристик аппарата, снижение эксплуатационных рисков и ускорение подготовки Seaglider к коммерческому и военному применению.
По данным Regent, Viceroy сможет развивать скорость до 290 километров в час и преодолевать до 290 километров без посадки на воду. Он рассчитан на перевозку 12 пассажиров и двух членов экипажа.
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