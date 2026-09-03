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3 сентября, 14:26
Татьяна Зайцева
64

Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

❋ 5.6

Найденное в Израиле двухтысячелетнее кольцо с греческой надписью «ΠΙΛΑΤΟ» не могло принадлежать лично римскому наместнику Иудеи Понтию Пилату. К такому выводу пришла автор нового исследования, предложившая свою интерпретацию надписи и кандидатуру вероятного владельца кольца.

Археология
# Ирод Великий
# Иудея
# кольцо
# римляне
Кольцо и восстановленное изображение на его лицевой части
Кольцо и восстановленное изображение на его лицевой части / © C. Amit/IAA Photographic Department (photo); J. Rodman (drawing); Roi Porat

Так называемый перстень Пилата — кольцо, найденное в конце 1960-х годов в крепости Иродион в Иудейской пустыне. Крепость построил царь Ирод Великий в 23-20 годах до нашей эры.

Археологи обнаружили кольцо в куче щебня и мусора во дворе крепости. Оно было одним из тысяч найденных там артефактов — черепков керамики наконечников стрел, монет — и не обратило на себя особого внимания ученых.

Только спустя полвека кольцо, наконец, очистили, что позволило выявить многие его тонкие детали. Оказалось, на верхней плоской грани кольца выгравировано вертикальное изображение сосуда, а по бокам от него — зеркально расположенные греческие буквы.

Группа израильских археологов, в 2018 году описавших кольцо в научной статье, интерпретировала надпись как ΠΙΛΑΤΟ. Ученые определили, что кольцо изготовили около двух тысяч лет назад из медного сплава. Судя по зеркальному написанию букв, это был перстень-печатка, который гипотетически мог принадлежать римскому наместнику Иудеи Понтию Пилату или человеку, работавшему в его администрации, сообщили тогда исследователи.

С тех пор эта версия стала предметом научных дискуссий. В частности, вопросы вызывали низкое качество материала, из которого изготовлено кольцо, и орфография надписи.

Кэтрин Боуншо, специалист по раннему иудаизму из Калифорнийского университета, в статье, опубликованной в журнале Palestine Exploration Quarterly, предложила новую интерпретацию смысла надписи на перстне. Она выдвинула предположение о том, кто мог быть его владельцем.

Боуншо допустила, что надпись представляет собой транслитерацию, то есть передачу букв одного алфавита буквами другого алфавита. В данном случае это латынь, написанная греческими буквами.

Аргументация основана на тонкой, но показательной странности в орфографии. Дело в том, что в латыни слово в родительном падеже, обозначающем принадлежность кому-либо, должно оканчиваться долгой гласной буквой «и» — PILATI. Греческий перевод должен был бы выглядеть так: ΠΙΛΑΤΟY. Как предположили исследователи в 2018 году, именно это и подразумевалось в слове ΠΙΛΑΤΟ, где последняя буква Y, или ипсилон, по какой-то причине была опущена.

Однако дательный падеж в латыни — означающий «кому-то» или «для кого-то» — оканчивается как раз долгой гласной «о»: PILATO. В греческой транслитерации это выглядело бы как ΠΙΛΑΤΟ, но с омегой на конце, а не с буквой омикрон («O»), как изображено на кольце.

Человек с элементарными знаниями латыни, живущий в регионе, который находился под римским владычеством менее века, мог легко пропустить это различие, просто заменив латинскую долгую гласную «о» на похожую по форме греческую омикрон, предположила Боуншо.

Таким образом, сделала вывод исследовательница, надпись на кольце, вероятно, представляет собой транслитерацию латинского слова PILATO — означающего «для Пилата» или «Пилату» — греческими буквами.

Что касается владельца кольца, то, отметила Боуншо, сплавы меди чаще использовали в украшениях, которые носили представители низших социальных слоев. Кроме того, особый стиль изображения выгравированного на кольце сосуда был распространенным еврейским мотивом в Иудее в то время.  

Все это свидетельствует о том, что кольцо, скорее всего, не принадлежало не только самому Пилату, но и другому римлянину. С высокой вероятностью его носил раб или бывший раб, трудившийся в Иродионе. Этот человек, по-видимому, работал на администрацию римской провинции Иудея. Владелец перстня-печатки мог с его помощью наносить имя Пилата на восковые или глиняные печати, которыми запечатывали материалы, предназначенные для отправки Пилату и его соратникам, заключила Боуншо.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
152 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# Ирод Великий
# Иудея
# кольцо
# римляне
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# бензин
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# дизельное топливо
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