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OpenAI представила GPT-6 Astra, назвав ее первой моделью AGI

Новая модель OpenAI появилась на необычном фоне: в тот же день по всему миру зафиксировали перебои в работе сразу нескольких крупных ИИ-сервисов. Пользователи 3 сентября стали сообщать о сбоях в работе различных платформ искусственного интеллекта, о чем свидетельствовали данные Downdetector.

Логотип GPT-6 Astra / © OpenAI

Среди сервисов, столкнувшихся с проблемами, оказались OpenAI, Claude, Grok, Copilot и Cursor. На их собственных страницах состояния также появлялись сообщения о неполадках. О похожих проблемах сообщили и пользователи Gemini, хотя Google не подтверждала факт масштабного сбоя. Одновременно заметно выросло число сообщений о проблемах в облачной платформе Microsoft Azure.

Совпадение по времени оказалось особенно любопытным: сразу несколько ведущих ИИ-сервисов столкнулись с перебоями именно в тот день, когда OpenAI начала развертывание своей новейшей модели — GPT-6 Astra.

Это практически мгновенно породило волну предположений в интернете. Некоторые пользователи задались вопросом, не связано ли появление Astra каким-либо образом со сбоями в работе других ИИ-платформ.

Но теории заговора потому и остаются теориями заговора, что для них нужны доказательства. На данный момент никаких свидетельств связи Astra с произошедшими сбоями нет. Одновременные неполадки вполне могли быть вызваны совершенно независимыми проблемами в инфраструктуре.

Гораздо интереснее другой вопрос. OpenAI утверждает, что Astra способна выполнять задачи, которые все больше напоминают возможности, традиционно связываемые с сильным или общим искусственным интеллектом (AGI). Об этом заявил президент OpenAI Грег Брокман назвав GPT-6 Astra «первой моделью AGI».

GPT-6 Astra вышла на рынок с необычно впечатляющим набором результатов в различных тестах. Но один показатель особенно бросается в глаза: 100 процентов в ExploitBench — бенчмарке, предназначенном для оценки возможностей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

Разумеется, идеальный результат сам по себе еще не доказывает, что система достигла уровня AGI. Бенчмарки проверяют выполнение определенных задач, тогда как интеллект — это гораздо более сложное и универсальное понятие. Тем не менее результат важен. Кибербезопасность требует сразу нескольких типов технического мышления: системе необходимо понимать принципы работы программного обеспечения, находить уязвимости и прогнозировать поведение компьютерных систем во время атак.

Кроме того, Astra, как сообщается, набрала 98 процентов в FrontierMath Tier 4. По словам OpenAI, модель уже участвовала в решении сложных математических задач, которые долгое время оставались нерешенными.

На тесте ARC-AGI-3 модель якобы достигла результата 99,9 процента. Этот бенчмарк предназначен для проверки все более сложных форм абстрактного мышления.

OpenAI создала Astra не как систему, заточенную под одну конкретную задачу. Компания утверждает, что модель способна выполнять сложные задачи в области разработки программного обеспечения, работать непосредственно с компьютером, искать информацию в интернете и заниматься научной деятельностью.

Именно сочетание этих возможностей делает дискуссию об AGI уже не такой далекой и отвлеченной. Система, демонстрирующая высокие результаты сразу в нескольких совершенно разных технических областях, существенно отличается от ИИ, оптимизированного для выполнения одной конкретной функции.

Однако у бенчмарков есть свои ограничения. Даже идеальный результат показывает лишь то, что модель смогла полностью освоить проверяемую среду и успешно справиться с предложенными заданиями. Он не доказывает наличие у нее универсального интеллекта, сопоставимого с человеческим. Это различие становится особенно важным по мере того, как современные модели приближаются к верхним границам существующих тестов. Когда система демонстрирует почти идеальные результаты, исследователям приходится разрабатывать все более сложные испытания, чтобы отличить настоящее обобщение знаний от исключительно эффективной оптимизации под конкретные задачи.

Поэтому Astra может оказаться чем-то большим, чем очередным поколением более мощной языковой модели. Ее результаты в бенчмарках способны стать ранним признаком того, что современные системы искусственного интеллекта начинают приближаться к пределам возможностей традиционных методов оценки.