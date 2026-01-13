Одаренные собаки научились новым словам, подслушивая хозяев

Этологи опровергли мнение, что для обучения животных новым словам необходимы прямой контакт и дрессировка. Они выяснили, что редкая группа одаренных собак способна пополнять словарный запас так же, как полуторагодовалые дети, наблюдая за беседой людей.

Известно, что человеческие младенцы запоминают новые слова, просто наблюдая за разговорами взрослых (социальное научение через подслушивание). До сих пор не было ясно, доступен ли этот сложный социальный навык кому-то, кроме людей (и, возможно, человекообразных обезьян). Собаки живут в языковой среде человека тысячелетиями. Что, если они тоже способны выхватывать информацию из разговоров, не обращенных к ним?

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проверили эту гипотезу. Для эксперимента отобрали 20 собак породы бордер-колли. Половина из них была обычными домашними питомцами, а вторая половина относилась к редкой группе «одаренных» (Gifted Word Learner, GWL). Это официальный термин, которым ученые обозначают феноменально редких особей, способных запоминать названия сотен предметов, а не только стандартные команды.

Ученые разыграли сценку. Хозяин садился напротив ассистента и менялся с ним новой игрушкой, называя ее. Главным условием было полное игнорирование собаки: люди не смотрели на пса и не подзывали его. Всего восемь минут такой «игры в игнор», разбитых на четыре дня, стали единственным уроком.

Чтобы исключить простую ассоциацию по Павлову (звук = вид объекта), задачу усложнили. Хозяин показывал питомцу новую игрушку (не называя ее), и клал в ведро. Глядя внутрь ведра, он называл игрушку. Собака слышала слово, но видела только ведро.

Затем животных приводили в комнату, где были свалены разные игрушки. Их просили принести уже знакомые игрушки, и «одаренные» собаки показали 100%-ный результат в первых попытках. Они безошибочно находили новую игрушку среди кучи старых, выучив ее название исключительно через подслушивание. Более того, собаки запомнили эти слова надолго — повторные тесты через две недели прошли успешно.

Эксперимент с ведром также удался: собаки находили предметы, названия которых учили вслепую. Животные поняли, что слово относится к невидимому предмету внутри контейнера. Это ставит их когнитивные способности на одну ступень с детьми 18-месячного возраста. Обычные же собаки из контрольной группы провалили все тесты, подтвердив, что эта способность не видовая черта, а уникальный талант конкретных особей.

Исследование доказывает, что сложные социальные навыки, необходимые для развития речи, не являются эксклюзивом приматов. Некоторые собаки обладают когнитивным инструментарием для понимания человеческих диалогов, хотя этот талант встречается в популяции крайне редко.

Максим Абдулаев 49 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.