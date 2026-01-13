Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Одаренные собаки научились новым словам, подслушивая хозяев
Этологи опровергли мнение, что для обучения животных новым словам необходимы прямой контакт и дрессировка. Они выяснили, что редкая группа одаренных собак способна пополнять словарный запас так же, как полуторагодовалые дети, наблюдая за беседой людей.
Известно, что человеческие младенцы запоминают новые слова, просто наблюдая за разговорами взрослых (социальное научение через подслушивание). До сих пор не было ясно, доступен ли этот сложный социальный навык кому-то, кроме людей (и, возможно, человекообразных обезьян). Собаки живут в языковой среде человека тысячелетиями. Что, если они тоже способны выхватывать информацию из разговоров, не обращенных к ним?
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проверили эту гипотезу. Для эксперимента отобрали 20 собак породы бордер-колли. Половина из них была обычными домашними питомцами, а вторая половина относилась к редкой группе «одаренных» (Gifted Word Learner, GWL). Это официальный термин, которым ученые обозначают феноменально редких особей, способных запоминать названия сотен предметов, а не только стандартные команды.
Ученые разыграли сценку. Хозяин садился напротив ассистента и менялся с ним новой игрушкой, называя ее. Главным условием было полное игнорирование собаки: люди не смотрели на пса и не подзывали его. Всего восемь минут такой «игры в игнор», разбитых на четыре дня, стали единственным уроком.
Чтобы исключить простую ассоциацию по Павлову (звук = вид объекта), задачу усложнили. Хозяин показывал питомцу новую игрушку (не называя ее), и клал в ведро. Глядя внутрь ведра, он называл игрушку. Собака слышала слово, но видела только ведро.
Затем животных приводили в комнату, где были свалены разные игрушки. Их просили принести уже знакомые игрушки, и «одаренные» собаки показали 100%-ный результат в первых попытках. Они безошибочно находили новую игрушку среди кучи старых, выучив ее название исключительно через подслушивание. Более того, собаки запомнили эти слова надолго — повторные тесты через две недели прошли успешно.
Эксперимент с ведром также удался: собаки находили предметы, названия которых учили вслепую. Животные поняли, что слово относится к невидимому предмету внутри контейнера. Это ставит их когнитивные способности на одну ступень с детьми 18-месячного возраста. Обычные же собаки из контрольной группы провалили все тесты, подтвердив, что эта способность не видовая черта, а уникальный талант конкретных особей.
Исследование доказывает, что сложные социальные навыки, необходимые для развития речи, не являются эксклюзивом приматов. Некоторые собаки обладают когнитивным инструментарием для понимания человеческих диалогов, хотя этот талант встречается в популяции крайне редко.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Января, 2017
Сингулярность: добро пожаловать в нигде
28 Июня, 2013
Как это работает: 3D-принтер
13 Декабря, 2015
Арсенал джедая: световые мечи «Звездных войн»
3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии