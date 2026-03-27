Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
«Домашние аналоги с маркетплейсов внешне могут быть похожи, но по факту сильно отличаются по качеству, мощности и безопасности. Без правильной настройки и навыков можно легко повредить эмаль, что приводит к повышенной чувствительности, микротрещинам, ускоренному развитию кариеса. Неправильный угол и давление могут вызвать кровоточивость, воспаление, рецессию десны (оголение корня зуба)», — объясняет эксперт.
По словам Регины Бирюковой, зубной камень часто находится под десной, и без профессионального контроля человек удаляет только видимую часть, а оставшиеся отложения продолжают разрушать ткани. Также неправильная обработка прибора и отсутствие стерильности могут привести к заносу бактерий. Самостоятельное применение особенно рискованно при кровоточивости десен, подвижности зубов, наличии коронок, имплантатов или виниров, повышенной чувствительности, заболеваниях пародонта. Зачастую пациент думает, что решил проблему, откладывая визит к врачу, в то время как заболевание продолжает прогрессировать.
Профессиональная чистка у стоматолога безопаснее, поскольку врач сначала оценивает состояние зубов и десен, и только после этого подбирает подходящие насадки и мощность аппарата, обязательно использует охлаждение, чтобы не повредить эмаль и ткани. Во время процедуры специалист контролирует глубину воздействия, а после удаления зубного камня тщательно полирует зубы. Кроме того, врач видит скрытые проблемы, которые невозможно заметить в домашних условиях.
«Ультразвуковые скейлеры с маркетплейсов — это не полноценная альтернатива профессиональной чистке. В лучшем случае они окажутся бесполезными, в худшем — приведут к повреждению зубов и десен. Здоровье полости рта требует не только инструментов, но и знаний. Поэтому любые процедуры, связанные с удалением зубного камня, лучше доверять специалисту», — предупреждает Регина Бирюкова.
Для самостоятельного пользования лучше взять безопасные средства гигиены — щетку, пасту, зубную нить и ирригатор. А профессиональную чистку стоит проводить у квалифицированных специалистов два раза в год или по рекомендации врача.
