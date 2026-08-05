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Фотоловушки раскрыли тайную жизнь старейшего в мире зондского дымчатого леопарда

Недавно опубликованные кадры с фотоловушек, полученные в ходе научного исследования, запечатлели старейшего из известных в дикой природе зондских дымчатых леопардов — самку возрастом восемь с половиной лет, обитающую в тропических лесах острова Борнео. Уникальные материалы позволили ученым заглянуть в скрытую жизнь одного из самых загадочных и неуловимых представителей семейства кошачьих.

Самка зондского дымчатого леопарда / © Courtesy of Panthera

Исследование было проведено совместными усилиями природоохранной организации Panthera, Лесного департамента штата Сабах, Департамента дикой природы Сабаха и представителей коренных народов региона. Впервые ученым удалось документально подтвердить продолжительность жизни самки этого вида в естественной среде.

Самка зондского дымчатого леопарда / © Courtesy of Panthera

Собранные данные также показали, что зондские дымчатые леопарды гораздо более подвижны, чем считалось ранее. Некоторые особи преодолевали расстояния до 36 километров между отдельными лесными массивами.

Самка зондского дымчатого леопарда / © Courtesy of Panthera

Исследователи обнаружили, что самок оказалось на 68% сложнее зафиксировать фотоловушками, чем самцов. Вероятнее всего, причина кроется в особенностях их поведения.

Анализ снимков показал, что самки проводят значительно больше времени в кронах деревьев. Их стройное тело и длинный пушистый хвост помогают сохранять равновесие при передвижении по ветвям. Самцы, напротив, большую часть времени проводят на земле, патрулируя свою территорию и регулярно обновляя пахучие метки. Именно поэтому они значительно чаще попадают в объективы автоматических камер.

Зондский дымчатый леопард обитает только на островах Борнео и Суматра. Благодаря чрезвычайно скрытному образу жизни его нередко называют «призраком леса». Этот хищник обладает самыми длинными клыками среди всех современных представителей семейства кошачьих относительно размеров тела, из-за чего его нередко сравнивают с древними саблезубыми кошками.

Международный союз охраны природы относит зондского дымчатого леопарда к уязвимым видам. Численность животных продолжает сокращаться из-за вырубки тропических лесов, незаконной охоты и фрагментации природных местообитаний.