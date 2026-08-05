Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотоловушки раскрыли тайную жизнь старейшего в мире зондского дымчатого леопарда
Недавно опубликованные кадры с фотоловушек, полученные в ходе научного исследования, запечатлели старейшего из известных в дикой природе зондских дымчатых леопардов — самку возрастом восемь с половиной лет, обитающую в тропических лесах острова Борнео. Уникальные материалы позволили ученым заглянуть в скрытую жизнь одного из самых загадочных и неуловимых представителей семейства кошачьих.
Исследование было проведено совместными усилиями природоохранной организации Panthera, Лесного департамента штата Сабах, Департамента дикой природы Сабаха и представителей коренных народов региона. Впервые ученым удалось документально подтвердить продолжительность жизни самки этого вида в естественной среде.
Собранные данные также показали, что зондские дымчатые леопарды гораздо более подвижны, чем считалось ранее. Некоторые особи преодолевали расстояния до 36 километров между отдельными лесными массивами.
Исследователи обнаружили, что самок оказалось на 68% сложнее зафиксировать фотоловушками, чем самцов. Вероятнее всего, причина кроется в особенностях их поведения.
Анализ снимков показал, что самки проводят значительно больше времени в кронах деревьев. Их стройное тело и длинный пушистый хвост помогают сохранять равновесие при передвижении по ветвям. Самцы, напротив, большую часть времени проводят на земле, патрулируя свою территорию и регулярно обновляя пахучие метки. Именно поэтому они значительно чаще попадают в объективы автоматических камер.
Зондский дымчатый леопард обитает только на островах Борнео и Суматра. Благодаря чрезвычайно скрытному образу жизни его нередко называют «призраком леса». Этот хищник обладает самыми длинными клыками среди всех современных представителей семейства кошачьих относительно размеров тела, из-за чего его нередко сравнивают с древними саблезубыми кошками.
Международный союз охраны природы относит зондского дымчатого леопарда к уязвимым видам. Численность животных продолжает сокращаться из-за вырубки тропических лесов, незаконной охоты и фрагментации природных местообитаний.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты
Дарья Алешкина — постдокторант Еврейского университета в Иерусалиме. В лаборатории профессора Йеху Морана она изучает, как морские актинии противостоят вирусам. Но главное — она принесла сюда методы, которых здесь раньше не было, и уже получила результаты, опубликованные в Nature Ecology & Evolution. В этом интервью Дарья рассказывает, как её путь от цитогенетики человека до иммунологии беспозвоночных позволил ей создать уникальные инструменты для изучения древних механизмов защиты.
Животные нередко оценивают безопасность незнакомой пищи по поведению сородичей и представителей других видов. Эксперименты ученых в Альпах показали, что вороны не спешат подходить к новому месту кормления, пока к еде не приступят кабаны, ориентируясь на них в рискованной ситуации.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Февраля, 2019
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии