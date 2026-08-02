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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 августа, 10:53
Рейтинг: +283
Посты: 996

Инфографика: какие страны выше среднемирового уровня по индексу человеческого развития

ООН использует Индекс человеческого развития, чтобы оценивать развитие страны по трем ключевым аспектам: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования, а также уровень материального благосостояния. На инфографике показано, какие страны находятся выше среднего показателя ИЧР, а какие ниже.

Сообщество
# Инфографики
# качество жизни
# уровень жизни
# экономика
Инфографика: какие страны выше среднемирового уровня по индексу человеческого развития / © Reddit
Инфографика: какие страны выше среднемирового уровня по индексу человеческого развития / © Reddit

ИЧР позволяет сравнить уровень и качество жизни в разных странах мира и регионах. Значение индекса варьируется от 0 до 1. Среднемировой показатель в 2025 году составлял 0,756, что соответствует уровню Парагвая.

Как видно на карте, практически во всех странах Африки уровень ИЧР оказался ниже среднемирового. Исключением стал лишь Алжир (0,763). В самом низу рейтинга оказались Южный Судан (0,388), Сомали (0,404) и Центральноафриканская Республика (0,414). 

Также ИЧР ниже среднего наблюдался в некоторых странах Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. В число этих стран вошли в том числе Гаити (0,554), Гондурас (0,645), Венесуэла (0,709) и Боливия (0,733).

В Азии, включая страны Ближнего Востока, самый низкий ИЧР оказался в Йемене (0,470), Афганистане (0,496) и Пакистане (0,544). Также в число стран с ИЧР ниже среднего вошли Индия (0,685), Индонезия (0,728) и Монголия (0,747).

Во всех европейских странах индекс оказался выше среднемирового. При этом на вершине рейтинга оказались шесть европейских стран: Исландия (0,972), Норвегия (0,970), Швейцария (0,970), Дания (0,962), Германия (0,959) и Швеция (0,959). Первая неевропейская страна в рейтинге — Австралия — заняла седьмое место с ИЧР 0,958.

В России ИЧР составил 0,832. Страна оказалась на 64-м месте между Сербией и Беларусью.

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Мыцыков
Сергей Мыцыков
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