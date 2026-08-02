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Рейтинг самых процветающих стран мира
Швейцария заняла первое место в рейтинге самых процветающих стран мира. В общей сложности в рейтинг вошла 161 страна.
Британский аналитический центр The Legatum Institute каждый год публикует результаты международного исследования «Индекс процветания». Для создания рейтинга авторы использовали около 300 статистических показателей. Индекс учитывает качество общественных институтов, экономические параметры, включая условия для предпринимателей, а также возможности для человеческого развития, в том числе здравоохранение и образование.
На первое место попала Швейцария. Страна стабильно держится на вершине рейтинга, занимая первое или второе место. Следом за Швейцарией расположились Норвегия и Ирландия. Норвегия также регулярно входит в число самых процветающих стран мира, а Ирландия в 2021 году опускалась до седьмого места.
В десятку самых процветающих стран попала лишь одна неевропейская страна — Австралия, занявшая девятое место. При этом в число наименее процветающих стран вошли преимущественно страны Африки. В последней десятке исключение составил Афганистан.
Последнее место в рейтинге заняла Эритрея, которая стабильно входит в число самых неблагополучных стран. Лучший результат страна показала в 2023 году, заняв 156-е место. Также внизу рейтинга оказались Нигер и Чад.
Россия попала на 103-е место, оказавшись между Турцией и Танзанией. Лучший результат Россия показала в 2018 году, заняв 82-е место. Среди стран постсоветского пространства самый высокий результат показала Эстония — 19-е место. Литва оказалась на 25-м месте, Латвия — на 30-м. Грузия заняла 42-е место, рядом расположилась Армения — на 43-м. На 66-м месте оказался Казахстан, Азербайджан — на 105-м, Беларусь — на 132-м.
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21 Августа, 2014
Долго и счастливо
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Зачем самки кричат во время секса?
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