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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 августа, 19:02
Рейтинг: +285
Посты: 1000

Рейтинг самых процветающих стран мира

Швейцария заняла первое место в рейтинге самых процветающих стран мира. В общей сложности в рейтинг вошла 161 страна.

Сообщество
# Европа
# Инфографики
# Рейтинги
# страны
# Швейцария
«Индекс процветания» / © The Legatum Institute / ИИ-генерация ChatGPT
«Индекс процветания» / © The Legatum Institute / ИИ-генерация ChatGPT

Британский аналитический центр The Legatum Institute каждый год публикует результаты международного исследования «Индекс процветания». Для создания рейтинга авторы использовали около 300 статистических показателей. Индекс учитывает качество общественных институтов, экономические параметры, включая условия для предпринимателей, а также возможности для человеческого развития, в том числе здравоохранение и образование. 

На первое место попала Швейцария. Страна стабильно держится на вершине рейтинга, занимая первое или второе место. Следом за Швейцарией расположились Норвегия и Ирландия. Норвегия также регулярно входит в число самых процветающих стран мира, а Ирландия в 2021 году опускалась до седьмого места.

«Индекс процветания» / © The Legatum Institute
«Индекс процветания» / © The Legatum Institute

В десятку самых процветающих стран попала лишь одна неевропейская страна — Австралия, занявшая девятое место. При этом в число наименее процветающих стран вошли преимущественно страны Африки. В последней десятке исключение составил Афганистан.

«Индекс процветания» / © The Legatum Institute
«Индекс процветания» / © The Legatum Institute

Последнее место в рейтинге заняла Эритрея, которая стабильно входит в число самых неблагополучных стран. Лучший результат страна показала в 2023 году, заняв 156-е место. Также внизу рейтинга оказались Нигер и Чад.

«Индекс процветания» / © The Legatum Institute
«Индекс процветания» / © The Legatum Institute

Россия попала на 103-е место, оказавшись между Турцией и Танзанией. Лучший результат Россия показала в 2018 году, заняв 82-е место. Среди стран постсоветского пространства самый высокий результат показала Эстония — 19-е место. Литва оказалась на 25-м месте, Латвия — на 30-м. Грузия заняла 42-е место, рядом расположилась Армения — на 43-м. На 66-м месте оказался Казахстан, Азербайджан — на 105-м, Беларусь — на 132-м.

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Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
В Д
В Д
3 минуты назад
Армения 43я))))) все, что нужно знать о подобных рейтингах
Ответить
densto
densto
27 минут назад
Ну это бред
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В Д
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