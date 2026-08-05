Атмосфера Плутона начала замерзать
После десятилетий неожиданного повышения плотности атмосфера Плутона начала замерзать. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные наблюдений, выполненных с 2017 по 2023 год. Открытие указывает на начало новой фазы сезонного цикла карликовой планеты.
Несмотря на небольшие размеры и удаленность от Солнца, Плутон сохранил собственную атмосферу. Она состоит в основном из азота, а давление в ней в тысячи раз меньше земного и измеряется в микробарах. Однако даже столь тонкая газовая оболочка связана с поверхностью: при нагревании азотный лед испаряется, а при охлаждении вновь оседает.
Из-за вытянутой орбиты и сильного наклона оси вращения на Плутоне происходят сложные сезонные изменения. После прохождения перигелия в 1989 году — ближайшей к Солнцу точке его орбиты — астрономы предположили, что атмосфера этого карликового мира начнет сокращаться. Этого, однако, не произошло: атмосфера, вопреки ожиданиям, продолжала уплотняться еще несколько десятилетий. И только теперь давление в ней начало снижаться.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The Planetary Science Journal, проанализировали данные 10 наблюдений за Плутоном, во время которых он проходил перед далекими звездами. В такие моменты его атмосфера изменяла свет звезд: газовая оболочка преломляла и поглощала часть света, создавая характерные изменения яркости. По форме этой световой кривой ученые определили давление, структуру, температуру атмосферы и наличие дымки.
Для наблюдений использовали данные телескопов, расположенных в разных точках Земли, причем четыре наблюдения провели одновременно с помощью нескольких телескопов. Подход позволил точнее определить геометрию прохождения Плутона и снизить погрешности измерений. Новые данные затем сравнили с предыдущими наблюдениями, включая период после пролета аппарата New Horizons в 2015 году.
Результаты показали, что давление атмосферы Плутона, судя по всему, было почти неизменным с 2015 по 2021 год, после чего начало снижаться. В частности, при анализе прозрачной атмосферы давление на высоте около 1275 километров снизилось примерно на семь процентов. Модели с учетом атмосферной дымки выявили куда более заметный спад — примерно 16 процентов на высоте 1215 километров.
Особое внимание исследователи уделили нижним слоям атмосферы. Именно там находится сложная система дымки из углеводородных частиц. Они образуются под воздействием солнечного излучения на молекулы метана и других соединений, затем постепенно перемещаются вниз. По итогу признаки изменения атмосферы выявили только в нижних слоях, что может быть связано с оседанием частиц дымки на протяжении месяцев или нескольких лет.
Наблюдения также выявили отдельные резкие колебания яркости. Их ученые связали с атмосферными волнами. Это означает, что даже сильно разреженная оболочка Плутона остается динамичной и реагирует на сезонные изменения.
Правда, говорить о скором исчезновении атмосферы Плутона нельзя. Модели показали, что запасы азотного льда в области Равнины Спутника (Sputnik Planitia) наряду с высокой теплоемкостью подповерхностных слоев могут поддерживать атмосферу еще долго.
Подтвердить выводы ученых помогут дальнейшие наблюдения. Если падение давления продолжится, это станет свидетельством перехода карликовой планеты в новую сезонную фазу. Так исследователи смогут больше узнать о Плутоне и других холодных мирах с тонкой атмосферой.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Дефицит обычной аминокислоты аргинина помогает раковым клеткам и вирусам обманывать защитные системы организма. Это приводит к тому, что иммунитет вовремя не замечает угрозу, позволяя опухолям быстро разрастаться, а инфекциям — протекать в более тяжелой форме. К такому выводу пришли ученые, исследовав механизмы развития опухолей толстой кишки, а также респираторных заболеваний.
Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты
Дарья Алешкина — постдокторант Еврейского университета в Иерусалиме. В лаборатории профессора Йеху Морана она изучает, как морские актинии противостоят вирусам. Но главное — она принесла сюда методы, которых здесь раньше не было, и уже получила результаты, опубликованные в Nature Ecology & Evolution. В этом интервью Дарья рассказывает, как её путь от цитогенетики человека до иммунологии беспозвоночных позволил ей создать уникальные инструменты для изучения древних механизмов защиты.
Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Декабря, 2021
Лошадь стала домашней только один раз
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии