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Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Рост численности населения Земли на протяжении веков считался одним из признаков прогресса. Однако группа ученых оспорила эту идею. В своем исследовании они пришли к выводу, что сокращение населения примерно до четырех миллиардов человек снизит нагрузку на природные ресурсы и поспособствует более устойчивому будущему.

© Zoya Thomas Lobo, AP Photo

Сейчас на Земле проживает более восьми миллиардов человек. При этом человечество создает огромную нагрузку на экосистемы. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, ученые предложили постепенно снижать численность населения до четырех миллиардов человек к 2200 году. Их работа опубликована в журнале Sustainable Development.

Авторы сами признали, что такие выводы кажутся мизантропическими или авторитарными. Однако они утверждают, что это стоит рассматривать как гуманную стратегию долгосрочного выживания. По их мнению, такая стратегия полезна для природы и человечества. Исследователи уверены, что снижение численности населения уменьшит нагрузку на природные ресурсы и загрязнение окружающей среды. Также это повлияет на уровень бедности в регионах с высокой рождаемостью, конфликтов из-за ресурсов и миграции станет меньше, а качество жизни в густонаселенных районах, напротив, повысится.

При этом авторы заверили, что нет необходимости применять насильственные формы контроля численности населения. Вместо этого они предложили использовать возможности социального развития бедных регионов с высокой рождаемостью. Одной из таких мер они назвали доступ к образованию для девочек.

Когда женщины получали доступ к образованию и возможность принимать решения о рождении детей, рождаемость стабилизировалась естественным образом. Ученые привели в качестве примеров Иран, Южную Корею и Коста-Рику. В этих странах за 10-20 лет рождаемость снизилась почти в два раза — до уровня воспроизводства или ниже.

При этом у идеи сокращения населения есть немало критиков. Они отмечают, что многие проблемы связаны не с численностью людей на планете, а с неравным доступом к ресурсам. Также противники вспоминают, что в прошлом попытки контролировать численность населения приводили к принудительной стерилизации и ограничению репродуктивных прав.

Однако авторы исследования утверждают, что их идея отличается от прежних. Исследователи напомнили, что ресурсы планеты ограничены и не способны бесконечно поддерживать рост благосостояния и материального потребления. По их мнению, для достижения устойчивого развития необходимо одновременно замедлить рост населения и уменьшить воздействие каждого человека на окружающую среду.