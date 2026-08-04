Простая добавка усилила иммунитет против рака и вирусов
Дефицит обычной аминокислоты аргинина помогает раковым клеткам и вирусам обманывать защитные системы организма. Это приводит к тому, что иммунитет вовремя не замечает угрозу, позволяя опухолям быстро разрастаться, а инфекциям — протекать в более тяжелой форме. К такому выводу пришли ученые, исследовав механизмы развития опухолей толстой кишки, а также респираторных заболеваний.
Биологи из Рокфеллеровского университета (США) обнаружили, что при нехватке аргинина в клетках сбоит производство важного сигнального белка MHC-1, который маркирует зараженную или мутировавшую клетку для защитных систем: он выводится на поверхность клетки и показывает иммунным T-клеткам, что внутри находится мутация или вирус. Без достаточного количества аргинина рибосомы («сборочные цехи» клетки) останавливаются на полпути и не могут завершить сборку белка. В результате на поверхности не формируются нужные метки, из-за чего иммунная система упускает угрозу, позволяя опасным клеткам беспрепятственно размножаться.
Изучая различные патологические состояния, включая рак кишечника, грипп и Covid-19, исследователи заметили общую закономерность: именно падение уровня аргинина — самый критический фактор, истощающий клеточную защиту. Когда ученые перевели мышей на диету, богатую этой аминокислотой, частота образования новых опухолей у животных значительно снизилась. Не менее впечатляющие результаты получили в борьбе с респираторными вирусами, где симптомы заболевания у грызунов становились значительно мягче.
Более того, при вирусных инфекциях добавка аргинина улучшала состояние мышей даже в том случае, если аминокислоту начинали давать уже после инфицирования. Это стало приятной неожиданностью для авторов научной работы, так как обычно коррекция рациона считается лишь профилактической мерой, а не полноценным средством помощи в разгар болезни. Результаты этого исследования ученые опубликовали в журнале Cell.
Биологи подчеркнули, что уровень аргинина в организме естественным образом падает по мере старения, а также при несбалансированном питании. Это открытие помогает объяснить, почему пожилые люди гораздо уязвимее для рака и агрессивных вирусов. Поскольку аргинин вырабатывается организмом, содержится во многих белковых продуктах и широко доступен в виде недорогих аптечных добавок, исследователи рассчитывают в самое ближайшее время перейти к клиническим испытаниям с участием людей.
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