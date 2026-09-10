Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт
Музейные коллекции насекомых часто хранят виды, которые десятилетиями остаются неописанными и становятся известны науке только после повторного изучения. Ученые исследовали почти 600 австралийских клопов, выделили пять новых родов и 12 видов, а один из родов назвали Swiftiephylus — в честь Тейлор Свифт и ее поклонников.
Клопы семейства Miridae, или слепняки, относятся к одной из самых разнообразных групп полужесткокрылых. Сегодня описано более 11 тысяч их видов. Среди них есть как растительноядные формы, так и хищники, причем многие виды тесно связаны с определенными растениями-хозяевами.
Австралийская фауна этой группы до сих пор изучена не полностью. Значительная часть новых видов выявляется при разборе старых музейных коллекций, где десятилетиями могут храниться еще не описанные экземпляры.
Именно такой материал использовали авторы нового исследования. Они изучили 593 экземпляра растительноядных клопов, собранных в Австралии в 1995-2004 годах. Изученные образцы взяли из коллекций Американского музея естественной истории и Австралийского музея.
Исследователи сравнивали морфологические признаки насекомых и генетические данные, сопоставляя материал с уже описанными видами и музейными образцами. В результате выделили пять новых родов и описали 12 ранее неизвестных видов. Итоги работ опубликованы в Insect Systematics & Evolution.
Все они относятся к подсемейству Phylinae семейства Miridae и связаны с австралийскими деревьями и кустарниками семейства Casuarinaceae. Эти растения встречаются от тропических лесов до прибрежных дюн и засушливых районов. Многие растительные клопы проводят на одном растении-хозяине почти всю жизнь, питаясь его тканями, размножаясь и откладывая там яйца.
Один из новых родов назвали Swiftiephylus — в честь американской певицы Тейлор Свифт и ее поклонников, которых называют Swifties. В состав рода вошли четыре новых вида.
Swiftiephylus taylorae дали имя непосредственно в честь исполнительницы. Названия еще трех видов отсылают к ее альбомам. S. amator — к Lover, поскольку латинское amator означает «любящий» или «возлюбленный». S. intrepidus — к Fearless, то есть «бесстрашный». S. poetorum — к The Tortured Poets Department, так как poetorumпереводится как «поэтов».
Сами клопы имеют светло-желтую окраску с красными или красноватыми участками. Ученые сравнили ее с образом певицы, светлыми волосами и красной помадой. Однако эта окраска важна и с биологической точки зрения. Клопы живут на деревьях-казуаринах, чьи репродуктивные структуры могут иметь красные и оранжевые оттенки, поэтому похожая цветовая гамма помогает насекомым оставаться менее заметными. Причем схожая кремово-красная окраска встречается и у далеких родственников Swiftiephylus, обитающих на тех же растениях. Это позволило предположить, что такой камуфляж мог независимо возникать у разных линий клопов.
Таким образом, собранный более 20 лет назад материал долгое время оставался в музейных коллекциях без подробного научного изучения. Только подробное сравнение строения и генетических особенностей клопов позволило понять, что перед исследователями — несколько ранее неизвестных эволюционных линий. В случае Swiftiephylus необычное научное описание может привлечь внимание к тому, как много видов насекомых остаются неописанными.
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