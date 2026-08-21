Биологи измерили влияние психоделиков на синхронизацию мозга у влюбленных пар
Ученые проследили, как менялась мозговая активность у возлюбленных после совместного приема ЛСД. Данные энцефалограммы показали, что ритмы головного мозга партнеров буквально настраивались на одну частоту, когда они находились рядом друг с другом, чего не наблюдалось рядом с другими.
Социальные связи выступают основой психологического благополучия. Нейробиологи давно изучают, как люди адаптируются друг к другу во время общения.
Одним из маркеров успешного взаимодействия наука считает межличностную нейронную синхронизацию — физическое совпадение ритмов мозговой активности. В обычных условиях этот эффект стабильно возникает, когда люди смотрят друг другу в глаза, вместе слушают музыку, координируют движения или ведут диалог. При этом у пар или друзей синхронизация обычно выше, чем у незнакомцев.
Согласно исследованиям, классические психоделики субъективно усиливают эмпатию и чувство единения с окружающими. Но предыдущие в экспериментах изучали их влияние только на одиночных участников в изоляции, которые проходили «сухие» компьютерные тесты, играли в игры или смотрели на фотографии лиц внутри томографа.
Нидерландские нейробиологи решили измерить межмозговую синхронизацию влюбленных под действием диэтиламида лизергиновой кислоты. Результаты опубликовали в виде препринта на сайте bioarxiv.org.
В эксперименте поучаствовали 25 пар. В один из дней оба партнера получали 50 микрограммов активного вещества, а в другой день — плацебо.
Ученые снимали показания энцефалограммы в трех ситуациях. Партнеры просто сидели рядом, совместно рисовали фигуры на механическом планшете и держались за руки. Параллельно исследователи просили людей оценивать уровень близости по специальным шкалам.
Анализ субъективных оценок показал резкий рост чувства любви и безопасности после приема активного препарата. Чувство одиночества при этом падало. Через шесть часов уровень препарата в крови снизился, но чувство глубокой связи с партнером оставалось высоким.
Приборы выявили рост физической синхронизации мозга в тета-диапазоне, на частотах от четырех до восьми герц. Однако эффект проявился исключительно в состоянии покоя, когда пары просто находились рядом. Во время активных задач на совместное рисование или прикосновения ЭЭГ не записало значимого роста синхронизации по сравнению с плацебо.
Чтобы исключить вероятность, что мозг участников независимо реагирует на химический стимул, исследователи применили математический контроль. Они сравнили данные пар с показателями случайно скомбинированных незнакомцев из разных диад. У незнакомцев синхронизации не возникло.
Авторы исследования сделали вывод, что психоделик усиливает реальное нейробиологическое созвучие между близкими людьми. Но научная работа имеет очевидные ограничения: из-за специфического действия препарата почти все участники смогли безошибочно угадать, в какой день они получили плацебо, а в какой — активное вещество. Осознание общего необычного опыта само по себе могло повлиять на мозговую активность.
По сути, ученые впервые показали, что психоактивное вещество может прямо усиливать мозговую активность между двумя людьми. Субъективное ощущение людей, описываемое метафорой «мы на одной волне», получило физическое подтверждение.
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