17 апреля, 08:20
Любовь С.
Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетный разум
# катастрофы
# коллапс
# ресурсы
# технологии
# техносигнатуры
Кадр из сериала «Задача трех тел» / © Tencent Video

Ученые давно спорят о природе парадокса Ферми: если разумная жизнь существует, почему мы ее не наблюдаем? Один из ключевых вопросов — как долго цивилизации остаются технологически активными? Поскольку обычно астрономы ищут техносигнатуры, предполагалось, что, достигнув определенного уровня, общество либо стабильно существует, либо быстро исчезает. Правда, накопленные знания об истории Земли и теоретические модели указывают на более сложную картину.  

Опираясь на ранее разработанную схему из десяти сценариев развития землеподобной технологической цивилизации, которая включает разные типы управления, доступ к ресурсам и степени устойчивости, исследователи построили стохастическую модель, описывающую динамику таких обществ. В ней цивилизация развивается между коллапсами, но общая траектория линейна и состоит из чередующихся фаз роста, кризисов и восстановления. 

Постепенное развитие технологий и одновременное истощение ресурсов также учтены в модели. Когда ресурсы заканчиваются или происходит катастрофа, цивилизация переживает коллапс — резкое падение уровня технологий и остановку развития. Затем следует период восстановления: часть знаний и инфраструктуры сохраняется, ресурсы частично восполняются и общество может снова прийти к процветанию. 

Подход позволяет ввести более реалистичную характеристику — время технологической активности. Оказывается, даже долгоживущие цивилизации могут «сиять» временно — лишь часть своего существования. В зависимости от сценария доля активного периода различается: одни общества почти не прерывают развитие, в то время как другие проводят большую часть истории в упадке или восстановлении.     

Именно этот фактор, по мнению ученых, напрямую влияет на возможность их обнаружения. Если цивилизация большую часть времени не излучает заметных техносигнатур, например, из-за коллапса или стагнации, вероятность ее обнаружения резко падает. В результате даже галактика, полная разумной жизни, может выглядеть почти пустой для стороннего наблюдателя. 

Авторы научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, делают интересный вывод о будущем Земли. Если цивилизация определяется управляемыми факторами — скоростью потребления ресурсов, способностью к восстановлению и уровнем внешних рисков, — даже небольшие изменения в этих параметрах могут перевести систему из устойчивого режима в цикл регулярных кризисов, или наоборот, обеспечить долгосрочную стабильность.  

Ученые отметили, что модель охватывает короткий по космическим меркам период времени — всего тысячу лет. При этом потенциальный возраст развитых цивилизаций может быть много больше. То есть полученные выводы скорее описывают «локальную динамику» цивилизаций, чем их судьбу на масштабах миллионов или миллиардов лет. Таким образом, модель не доказывает парадокс Ферми, но предлагает одно из его возможных объяснений. 

Исследование, тем не менее, предлагает своеобразный сдвиг в мышлении: возможно, ключ к пониманию Вселенной не в том, сколько цивилизаций существует, а в том, как часто они «сияют». В этом смысле вопрос о будущем человечества становится частью куда более обширной космической задачи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
368 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Комментарии

Популярные По порядку
8 Комментариев
Артём Шарыгин
Артём Шарыгин
35 минут назад
-
0
+
Может, другие цивилизации развиваются не по технологическому пути, а по духовному (занимаются развитием своего душевного и физического благосостояния).
Ответить
-
0
+
    Имя Фамилия
    Имя Фамилия
    5 минут назад
    -
    0
    +
    Артём, Лет 30 назад попадалась теория, что другие цивилизации могут даже общаться не с помощью радиочастот, а через... эээ.. как это... телепатию. То есть внешних проявлений таких цивилизаций мы вообще не увидим. Плывут себе два разумных "кита" в океане и телепатически обсуждают жизнь во вселенной...
    Ответить
    -
    0
    +
Сергей Рудов
Сергей Рудов
3 часа назад
-
0
+
Многочисленные явления НЛО говорят о том,что инопланетная цивилизация нас изучает и следит за нашей цивилизацией.А не легализуется потому,что наш уровень развития ещё далёк от возможности общения с цивилизацией освоившей межзвёздные перелёты.
Ответить
-
0
+
    Любовь С.
    Любовь С.
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Сергей, на сегодня нет надежных научных подтверждений того, что НЛО связаны с внеземными цивилизациями. Большинство таких наблюдений получают естественные или техногенные объяснения. В статье речь о другом – о том, почему даже возможно существующие цивилизации могут оставаться для нас незаметными.
    Ответить
    -
    0
    +
Sam Dowson
Sam Dowson
9 часов назад
-
0
+
Не знать о других цивилизациях - может оно и к лучшему. Астрофизики ищут жизнь аналогичную земной. Но почему-то забывают, что будь всё по-земному, другая цивилизация эволюционировала бы в жёсткой внутривидовой борьбе за существование, как и наша. В лучшем случае, при пересечении двух цивилизаций, одна окажется на месте неандертальцев, другая на месте сапиенсов. Это, повторюсь, в лучшем. А кричать на весь космос "эй, мы здесь!" попутно ища такую же наивную жертву вокруг любопытства ради (вдруг из того куста кто-нибудь да выйдет) - глупо с точки зрения стороннего наблюдателя. Затаиться и не рыпаться - вот стратегия выживания. По крайней мере, пока нормально не освоим скорость света для перемещения в пространстве.
Ответить
-
0
+
Николай Пикула
Николай Пикула
14 часов назад
-
0
+
Я считаю, что мы не можем наблюдать др. цивилизации как и они нас по двум причинам. Время и расстояние. Достаточно "промахнуться" по времени на 200-300лет и все. Прилетали мимо допустим 200 лет назад "зеленые человечки" . Что бы они здесь услышали? Или , допустим рядом с нами цивилизация отстающая от нас на 200-300лет. Что мы от нее хотим услышать? По расстоянию то же самое. Ближе допустим 40-50 световых лет нет никого, а дальше зачем лететь? Причем нам на наших скоростях даже за солнечную систему не выберемся.
Ответить
-
0
+
Just Cause
Just Cause
14 часов назад
-
2
+
Алё! Точки «исчезновения» нашего сигнала: 1) Пределы Солнечной системы (~15–20 световых часов): На этом расстоянии обычное земное телевещание или FM-радио уже становится крайне слабым. Для бытового приемника (если бы он там был) сигнал превратился бы в сплошной шум. 2) Ближайшие звезды (4–10 световых лет): Здесь наши обычные всенаправленные радиоволны (ТВ, радио, мобильная связь) окончательно «тонут» в фоновом излучении космоса. Для цивилизации уровня нашей, находящейся у Альфы Центавра, Земля в радиодиапазоне будет выглядеть почти «тихой». Они смогут заметить, что от Солнца исходит странный шум, но выделить из него передачу «Поля чудес» будет технически невозможно. 3) Граница обнаружения (до 50 световых лет): Это теоретический предел, на котором очень продвинутая цивилизация (с антенными полями размером в целые планеты) могла бы заметить, что шум со стороны Земли имеет искусственное происхождение. Но сам сигнал к этому моменту станет настолько «тонким», что любая случайная помеха от пролетающего мимо астероида или вспышка на Солнце его полностью перекроет. А теперь попробуйте увидеть что-либо хотя бы с другой стороны нашей галактики, не говоря уже о другой галактике.
Ответить
-
2
+
    Just Cause
    Just Cause
    11 часов назад
    -
    1
    +
    ещё немного от нейронки: Итог в цифрах 100 св. лет - Сигнал физически еще не долетел дальше (мы шумим чуть больше века). > 500 св. лет - Абсолютный предел. Информационная энтропия делает сигнал неотличимым от пустоты.
    Ответить
    -
    1
    +

