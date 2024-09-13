Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Телескоп «Иноуэ» помог составить карту магнитного поля солнечной короны
Составить самую детализированную карту магнитного поля солнечной короны — наиболее разреженного и горячего верхнего слоя нашей звезды — удалось с помощью телескопа имени Дэниела Иноуэ (DKIST), расположенного на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Эта работа расширяет понимание атмосферы светила и того, какое влияние происходящие в нем изменения оказывают на Землю и Солнечную систему.
Ученые составляют карты магнитных полей поверхности Солнца начиная с 1950-х годов прошлого века. Однако области, в которых зарождаются солнечные бури, до сих пор оставались неизученными.
Первую карту магнитного поля солнечной короны удалось получить в 2020 году. Тогда с помощью астрономического инструмента, установленного в обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи), — коронарного мультиканального поляриметра — астрономы отследили колебания плазмы вдоль линий магнитного поля.
Теперь же с помощью крупнейшего в мире наземного солнечного телескопа «Иноуэ» ученые получили ценные данные, которые позволили оценить интенсивность магнитного поля в верхнем слое атмосферы звезды. Результаты работы, опубликованной в журнале Science Advances, позволяют больше узнать о влиянии этого поля на нашу планету и Солнечную систему.
Так как увидеть магнитное поле самой верхней части атмосферы светила можно только во время полного солнечного затмения, телескоп «Иноуэ» создает искусственные затмения с помощью встроенного криогенного спектрометра ближнего инфракрасного диапазона (Cryo-NIRSP). Этот инструмент позволяет изучать солнечную корону и отображать ее магнитные поля.
Отметим, что горячая и разреженная верхняя атмосфера Солнца состоит из плазмы и оказывает значительное влияние на космическую погоду. Понимание происходящих в ней процессов позволяет защищать наземные технологические системы от солнечных энергетических частиц. Таким образом, суровая космическая погода лишь подчеркивает необходимость нынешних и будущих исследований.
«Точно так же, как подробные карты поверхности и атмосферы Земли позволили составить более точные прогнозы погоды, новая детализированная карта магнитного поля солнечной короны поможет в прогнозировании солнечных бурь и космической погоды», — сообщили астрономы.
Строительство «Иноуэ» началось в 2010 году и продлилось девять лет. Телескоп помог вывести картографирование магнитного поля солнечной короны на новый уровень. Ученые считают проделанную работу началом новой эры астрономических исследований нашей звезды.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии