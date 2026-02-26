Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Напечатан первый в мире шестиметровый катамаран для открытой воды

Компании V2 Group и Caracol AM представили, по их утверждению, первый в мире функциональный шестиметровый катамаран для открытых вод, полностью изготовленный методом крупноформатной роботизированной 3D-печати в виде монолитной конструкции.

Шестиметровый катамаран, полностью изготовленный методом крупноформатной роботизированной 3D-печати в виде монолитной конструкции / © V2 Group / Caracol AM

Судно создано как единое целое и рассматривается разработчиками как шаг к промышленному производству 3D-печатных лодок.

Проект объединил испанскую V2 Group и итальянскую Caracol AM. Компании сосредоточились не только на создании демонстрационного образца, но и на анализе полного производственного цикла, необходимого для судостроения промышленного уровня: от проектирования и подбора материалов до печати, постобработки и испытаний.

По словам разработчиков, шестиметровый катамаран изначально проектировался с учетом последующей масштабируемости. Речь шла не о разовом прототипе, а о проработке модели, которую можно было бы эффективно и экономически внедрить в серийное производство.

Особое внимание уделялось сокращению времени печати, снижению расхода материалов и соответствию конструкции требованиям и нормативам морской отрасли.

Корпус изготовили методом крупноформатной роботизированной 3D-печати как монолитная структура. Минимизация соединений и сборочных операций позволяет уменьшить количество потенциально слабых мест и упростить производственный процесс.

Разработчики назвали проект «решающим шагом к устойчивости, эффективности и индустриализации» в малом судостроении. По их мнению, крупноформатная 3D-печать дает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства лодок: возможность глубокой кастомизации, более рациональное использование материалов и снижение экологической нагрузки.

Классическое производство стеклопластиковых судов требует изготовления форм, многослойной выкладки и значительного объема ручного труда. Роботизированная экструзия, напротив, позволяет послойно наносить композитный материал непосредственно по цифровой модели, что сокращает потребность в оснастке и дает возможность быстро вносить изменения в конструкцию без создания новых форм.

Катамаран изначально проектировался для эксплуатации в открытом море, а не как выставочный образец. Поэтому особое внимание уделялось вопросам плавучести, жесткости конструкции и устойчивости к морским условиям.

Проект рассматривается не как единичный эксперимент, а как демонстрация потенциала крупноформатной аддитивной технологии для производства как отдельных морских компонентов, так и полноразмерных судов.