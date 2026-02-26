Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Напечатан первый в мире шестиметровый катамаран для открытой воды
Компании V2 Group и Caracol AM представили, по их утверждению, первый в мире функциональный шестиметровый катамаран для открытых вод, полностью изготовленный методом крупноформатной роботизированной 3D-печати в виде монолитной конструкции.
Судно создано как единое целое и рассматривается разработчиками как шаг к промышленному производству 3D-печатных лодок.
Проект объединил испанскую V2 Group и итальянскую Caracol AM. Компании сосредоточились не только на создании демонстрационного образца, но и на анализе полного производственного цикла, необходимого для судостроения промышленного уровня: от проектирования и подбора материалов до печати, постобработки и испытаний.
По словам разработчиков, шестиметровый катамаран изначально проектировался с учетом последующей масштабируемости. Речь шла не о разовом прототипе, а о проработке модели, которую можно было бы эффективно и экономически внедрить в серийное производство.
Особое внимание уделялось сокращению времени печати, снижению расхода материалов и соответствию конструкции требованиям и нормативам морской отрасли.
Корпус изготовили методом крупноформатной роботизированной 3D-печати как монолитная структура. Минимизация соединений и сборочных операций позволяет уменьшить количество потенциально слабых мест и упростить производственный процесс.
Разработчики назвали проект «решающим шагом к устойчивости, эффективности и индустриализации» в малом судостроении. По их мнению, крупноформатная 3D-печать дает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства лодок: возможность глубокой кастомизации, более рациональное использование материалов и снижение экологической нагрузки.
Классическое производство стеклопластиковых судов требует изготовления форм, многослойной выкладки и значительного объема ручного труда. Роботизированная экструзия, напротив, позволяет послойно наносить композитный материал непосредственно по цифровой модели, что сокращает потребность в оснастке и дает возможность быстро вносить изменения в конструкцию без создания новых форм.
Катамаран изначально проектировался для эксплуатации в открытом море, а не как выставочный образец. Поэтому особое внимание уделялось вопросам плавучести, жесткости конструкции и устойчивости к морским условиям.
Проект рассматривается не как единичный эксперимент, а как демонстрация потенциала крупноформатной аддитивной технологии для производства как отдельных морских компонентов, так и полноразмерных судов.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Опытные наблюдатели за птицами отличаются не только зорким взглядом. В их мозге происходят изменения — такие же, как при изучении иностранного языка или игре на музыкальном инструменте. Эти изменения могут помочь дольше сохранить ясность ума. К такому выводу пришли авторы нового исследования.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
