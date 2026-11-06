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В Египте построят новый город на побережье Средиземного моря с сетью лагун

Международное архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill) представило проект нового города Alam Al Roum в Египте. Он протянется на 7,2 километра вдоль побережья Средиземного моря.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Город планируется построить неподалеку от Марса-Матруха. Согласно генеральному плану, занимающему территорию площадью 20,6 квадратных километров, в его структуру войдут пригодные для купания лагуны и система водоемов общей протяженностью 22 километра, связанных с морем. Они будут проходить между жилыми и общественными зданиями, одновременно выполняя функцию управления ливневыми стоками.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

При разработке генерального плана архитекторы учитывали особенности ландшафта и климата северного побережья Египта. Расположение зданий и общественных пространств спроектировано таким образом, чтобы максимально использовать морские бризы и естественное солнечное освещение.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Территорию застройки планируется поднять над уровнем моря с учетом меняющихся прибрежных условий. Для защиты набережных предусмотрены природные решения: буферные полосы прибрежной растительности, водно-болотные угодья для сбора и очистки ливневых вод, укрепленные песчаные дюны и восстановленные естественные береговые экосистемы.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Проект разработан по заказу девелоперской компании Qatari Diar. В Alam Al Roum предусмотрены жилые кварталы у пляжей и лагун, городские центры, гостиницы и курортные комплексы, поля для гольфа, образовательный район и деловой центр.

Главной транспортной и градостроительной осью станет широкий бульвар, который соединит международную марину на побережье Средиземного моря с транспортно-пересадочным узлом в глубине территории.

Разработчики рассчитывают превратить Alam Al Roum в круглогодичный культурный и туристический центр. В прибрежной части города появятся культурный пирс, маяк, амфитеатр, яхт-клуб, мечеть и рынки.

Начало первой очереди строительства ожидается в 2030 году. Она охватит территорию площадью четыре квадратных километра и включит прибрежную зону с пляжами, лагуны, соединенные с открытым морем, и марину в центре городского района.

В последние годы Египет также приступил к строительству новой административной столицы к востоку от Каира. Первоначальный концепт этого города разработало бюро SOM, а затем его доработала международная консалтинговая компания в сфере строительства Dar al-Handasah Shair & Partners.

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