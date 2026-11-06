Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Египте построят новый город на побережье Средиземного моря с сетью лагун
Международное архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill) представило проект нового города Alam Al Roum в Египте. Он протянется на 7,2 километра вдоль побережья Средиземного моря.
Город планируется построить неподалеку от Марса-Матруха. Согласно генеральному плану, занимающему территорию площадью 20,6 квадратных километров, в его структуру войдут пригодные для купания лагуны и система водоемов общей протяженностью 22 километра, связанных с морем. Они будут проходить между жилыми и общественными зданиями, одновременно выполняя функцию управления ливневыми стоками.
При разработке генерального плана архитекторы учитывали особенности ландшафта и климата северного побережья Египта. Расположение зданий и общественных пространств спроектировано таким образом, чтобы максимально использовать морские бризы и естественное солнечное освещение.
Территорию застройки планируется поднять над уровнем моря с учетом меняющихся прибрежных условий. Для защиты набережных предусмотрены природные решения: буферные полосы прибрежной растительности, водно-болотные угодья для сбора и очистки ливневых вод, укрепленные песчаные дюны и восстановленные естественные береговые экосистемы.
Проект разработан по заказу девелоперской компании Qatari Diar. В Alam Al Roum предусмотрены жилые кварталы у пляжей и лагун, городские центры, гостиницы и курортные комплексы, поля для гольфа, образовательный район и деловой центр.
Главной транспортной и градостроительной осью станет широкий бульвар, который соединит международную марину на побережье Средиземного моря с транспортно-пересадочным узлом в глубине территории.
Разработчики рассчитывают превратить Alam Al Roum в круглогодичный культурный и туристический центр. В прибрежной части города появятся культурный пирс, маяк, амфитеатр, яхт-клуб, мечеть и рынки.
Начало первой очереди строительства ожидается в 2030 году. Она охватит территорию площадью четыре квадратных километра и включит прибрежную зону с пляжами, лагуны, соединенные с открытым морем, и марину в центре городского района.
В последние годы Египет также приступил к строительству новой административной столицы к востоку от Каира. Первоначальный концепт этого города разработало бюро SOM, а затем его доработала международная консалтинговая компания в сфере строительства Dar al-Handasah Shair & Partners.
Комментарии
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности
Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Ученые впервые предоставили убедительные доказательства того, что в окаменелостях динозавров могут сохраняться биомолекулы, в частности эритроциты и компоненты гемоглобина. Это открытие опровергло устоявшееся представление о том, что за миллионы лет органика полностью разлагается.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Марта, 2021
Сверхзвуковые мифы туманного конуса
9 Декабря, 2022
Кто убил тысячи каспийских нерп?
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно