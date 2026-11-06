Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
Рейтинг: +437
Посты: 307
6

В Египте построят новый город на побережье Средиземного моря с сетью лагун

Международное архитектурное бюро SOM (Skidmore, Owings & Merrill) представило проект нового города Alam Al Roum в Египте. Он протянется на 7,2 километра вдоль побережья Средиземного моря.

Сообщество
# архитектура
# Египет
# строительство
# технологии
Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM
Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Город планируется построить неподалеку от Марса-Матруха. Согласно генеральному плану, занимающему территорию площадью 20,6 квадратных километров, в его структуру войдут пригодные для купания лагуны и система водоемов общей протяженностью 22 километра, связанных с морем. Они будут проходить между жилыми и общественными зданиями, одновременно выполняя функцию управления ливневыми стоками.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM
Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

При разработке генерального плана архитекторы учитывали особенности ландшафта и климата северного побережья Египта. Расположение зданий и общественных пространств спроектировано таким образом, чтобы максимально использовать морские бризы и естественное солнечное освещение.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM
Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Территорию застройки планируется поднять над уровнем моря с учетом меняющихся прибрежных условий. Для защиты набережных предусмотрены природные решения: буферные полосы прибрежной растительности, водно-болотные угодья для сбора и очистки ливневых вод, укрепленные песчаные дюны и восстановленные естественные береговые экосистемы.

Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM
Рендер нового египетского города Alam Al Roum / © SOM

Проект разработан по заказу девелоперской компании Qatari Diar. В Alam Al Roum предусмотрены жилые кварталы у пляжей и лагун, городские центры, гостиницы и курортные комплексы, поля для гольфа, образовательный район и деловой центр.

Главной транспортной и градостроительной осью станет широкий бульвар, который соединит международную марину на побережье Средиземного моря с транспортно-пересадочным узлом в глубине территории.

Разработчики рассчитывают превратить Alam Al Roum в круглогодичный культурный и туристический центр. В прибрежной части города появятся культурный пирс, маяк, амфитеатр, яхт-клуб, мечеть и рынки.

Начало первой очереди строительства ожидается в 2030 году. Она охватит территорию площадью четыре квадратных километра и включит прибрежную зону с пляжами, лагуны, соединенные с открытым морем, и марину в центре городского района.

В последние годы Египет также приступил к строительству новой административной столицы к востоку от Каира. Первоначальный концепт этого города разработало бюро SOM, а затем его доработала международная консалтинговая компания в сфере строительства Dar al-Handasah Shair & Partners.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# архитектура
# Египет
# строительство
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. МРТ двух областей мозга предсказала снижение памяти за 10 лет

    5 ноября, 16:16

  2. Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

    5 ноября, 14:42

  3. Наблюдавшие за дракой мыши уходили готовыми к бою

    5 ноября, 14:08

  4. Ученые объяснили, как копировали первые фотографии

    5 ноября, 12:54
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Владимир Карманов
1 минута назад
Интересно на чем Англия стрельнет в 1,5 раза? Кого грабить будет?

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Дмитрий Караваев
24 минуты назад
В 2026 ввп в России 2,86 то 2040 3,2 это рост. Хотя с сегодняшнего 8 места отпустимся до 16, то это отставание. Хотя какое еще отставание а кто вообще

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Николай Цыгикало
2 часа назад
Задал вопрос ИИ: "Учитывая все темпы лесозаготовок, и распределяя их на сутки и год равномерно, какая площадь леса вырубается в России за каждые 2

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Евгений Насонов
2 часа назад
Autotrade222, тут имеется ввиду доступность интернета, (не доступность сервисов.) А не его скорость. То есть если у человека стоит ещё узкополосный

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Николай Цыгикало
2 часа назад
Александр, китайцы не особо участники гонки. Это мы так видим, с американской подачи. А Китаю гонка по барабану. Они не стремятся обогнать сша, они

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Игорь Коняшов
5 часов назад
Лана, Мысль о том, что где-то леса прирастают, а где-то убывают, видимо слишком сложна для вас))

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Игорь Санин
9 часов назад
00|1xbat )От ставок на спорт к беспилотникам с вертикальным взлетом

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Igor Jirkov
11 часов назад
со знакомыми побеседовал, с теми, кто конкретно медведей изучает. Говорят, что охотники перебили альфа-самцов (приоритетные трофеи), которые

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Игорь Коняшов
11 часов назад
Иван, "Дурак думкой богатеет" (С)

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Сергей Татичек
11 часов назад
Андрей, в данном контексте это означает, что прототип соответствует размерам перспективного изделия, а не уменьшенная копия для испытаний.

Первый полноразмерный прототип боевого беспилотника X-BAT получил дальность полета более 3700 километров и возможность вертикального взлета

Pavel Karaganov
12 часов назад
https://share.google/aimode/hlXjwUDLd6XPjD4ox

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
12 часов назад
Приобрести «X-70 Fractal» в личное пользование для заработка «огромных денег» невозможно, поскольку под этим названием скрывается секретный

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
12 часов назад
Экспериментальный самолет NASA X-70 Fractal является закрытым государственным проектом, поэтому получить финансирование на его покупку частному лицу

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Pavel Karaganov
12 часов назад
https://share.google/aimode/NsX3mXTIKUsOj5Ujv

NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Александр Березин
13 часов назад
Николай, "А что, у китайцев очень хороший расклад." Да, почетное второе место им практически гарантировано. Это куда лучше, чем у нас. "В этой гонке

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Березин
13 часов назад
Сидор, "Американцы никогда не были на луне!" Конечно не были. Они же достаточно грамотные, чтобы писать Луну с большой буквы -- поэтому были на Луне,

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Александр Бобков
13 часов назад
Анна, полагаю, в этом нет проблемы. Видите ли, мир не состоит из кристально чистых людей.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Лана Пренципал
13 часов назад
На этом же ресурсе Александр Березин регулярно пишет про увеличение площади лесов, вызванное глобальным парниковым эффектом. Вы там определитесь

США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Роман Григорьевич Иферов...
14 часов назад
Да не чувствуют ни раки, ни коровы, ни противник, ни мирняк! Они же просто сырьё, живой вес, живая сила и техника.

Что чувствуют раки, когда их варят?

Роман Григорьевич Иферов...
14 часов назад
Почему они видели фигуры и линии? Вроде подобные "вернувшиеся с Того Света" рассказывают про пейзажи, интерьеры, людей и иных существ.

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Самые обсуждаемые