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В римском саркофаге нашли останки средневекового монаха

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Примерно 200 лет назад в Лондоне обнаружили древнеримский саркофаг, внутри которого оказался скелет человека, умершего спустя шесть-семь столетий после его изготовления. Автор нового исследования провел анализ останков и рассказал, кому они, скорее всего, принадлежали.

Археология
# монахи
# Римская Британия
# Римская империя
# саркофаги
# скелет
Скелет мужчины
Скелет мужчины, найденный внутри саркофага / © Pre-Construct Archaeology Ltd.

В 1820-х годах, во время работ на территории Вестминстерского аббатства, рабочие нашли каменный саркофаг, но разбили его крышку на шесть частей. Спустя 50 лет саркофаг исследовали ученые: вскрыли и восстановили крышку. Особе внимание привлекло то, что погребальное сооружение сочетало в себе признаки двух разных исторических эпох. 

На стенке саркофага высечена надпись в честь Валерия Амандина, а также имена его сыновей Валерия Супервентора и Валерия Марцелла. Надпись сообщала, что погребальное сооружении изготовили сыновья для своего отца. По данным каталога Roman Inscriptions of Britain, ее нанесли между III и IV веками, то есть во времена римского владычества в Британии.

На крышке сохранился большой латинский крест, который специалисты датируют X-XI веками — эпохой раннего Средневековья. Получается, крышку переделали спустя несколько столетий после изготовления саркофага, а значит, его могли применить повторно, чтобы похоронить другого человека. Тогда возникает закономерный вопрос: кем именно был этот второй человек? После исследований XIX века останки считались утраченными, поэтому установить личность погребенного было невозможно. 

В 2016 году саркофаг отправили на реставрацию. Когда его вскрыли, внутри обнаружили почти полный человеческий скелет. Изначально его приняли за скелет Валерия Амандина, однако последующий анализ выявил интересные детали. 

Британский археолог Уорик Родвелл (Warwick Rodwell) применил методы исследования костей и радиоуглеродное датирование, чтобы окончательно разобраться в вопросе личности покойного. Свои выводы он представил в Journal of the British Archaeological Association

Радиоуглеродное датирование образцов костей указало, что останки относятся к периоду 987-1052 годов, то есть принадлежат второму человеку, а не Валерию Амандину. Анализ скелета помог уточнить антропологические характеристики умершего. Это был мужчина, который скончался в возрасте от 35 до 49 лет, а его рост составлял 1,75 метра. Родвелл также обнаружил на костях сохранившиеся следы двух переломов ребер и изменения в костях голени, указывающие на воспаление. 

При осмотре саркофага в 2016 году ученые заметили прямоугольный контур, образованный белыми остатками извести, которую традиционно использовали для погребения. Родвелл предположил, что тело сначала осыпали порошкообразной известью, затем поместили в деревянный гроб, который установили внутри каменного саркофага. Сам гроб не сохранился: по мнению исследователя, древесина полностью разрушилась за семь столетий, пока саркофаг находился под землей во дворе ризницы.

саркофаг
Внутренняя часть саркофага сразу после вскрытия в 2016 году / © Pre-Construct Archaeology Ltd.

Важным результатом исследования стала попытка установить личность покойного. Археолог сопоставил несколько деталей: дорогой каменный саркофаг, большой крест на крышке и сведения о настоятелях Вестминстерского монастыря, умерших в подходящее время. Возраст и дата смерти погребенного позволили соотнести его с людьми, сведения о которых сохранились в источниках. Родвелл предположил, что в саркофаге похоронили одного из настоятелей монастыря.

На эту роль подходят два человека. Первый — Эльфвиг, который умер приблизительно в 1020 году. Второй — его преемник Вульнот, умерший в 1049-м.

Наиболее вероятным кандидатом ученый считает Эльфвига, чья предполагаемая дата смерти укладывается в диапазон радиоуглеродного датирования останков. Смерть Вульнота также соответствует полученным датам, однако Родвелл склоняется к первой версии, поскольку Эльфвиг был монахом Вестминстера еще до назначения настоятелем в 993 году. Правда, подтвердить, кому именно из этих двух людей принадлежат останки, пока не удалось.

Научная работа британского археолога показала, что древнеримские погребальные сооружения могли получать новое назначение в средневековой христианской среде. На сегодня таких примеров известны единицы.

ребра
Левые 10-е и 11-е ребра со следами переломов / © Pre-Construct Archaeology Ltd.

Почему выбрали именно этот саркофаг, пока не понятно. Одна из гипотез связана с первоначальным владельцем. В погребальной надписи присутствует слово memoriae, которое может указывать на то, что Валерий Амандин был ранним христианином, однако подтвердить это еще нельзя. Не установлено и точное место, откуда саркофаг перенесли в Вестминстер.

Сегодня Вестминстерское аббатство прежде всего ассоциируется со средневековой готической архитектурой и британской монархией. Но сама территория использовалась для религиозных целей задолго до появления нынешнего здания.

Если останки действительно принадлежат одному из настоятелей X–XI веков, находка поможет восстановить историю раннего монастыря и его погребальных традиций. Особенно ценно, что эти сведения получены из сохранившегося материального объекта, а не только из письменных хроник.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
669 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# монахи
# Римская Британия
# Римская империя
# саркофаги
# скелет
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