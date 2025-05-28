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Лекция
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Российские культурные коды в отечественных медиа

Слушатели узнают про природу национальных культурных кодов.

ВДНХ
2 июня, 19:00 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Профессор Елена Леонидовна Вартанова проанализирует понятие и природу национальных культурных кодов, их роль в формировании медиасуверенитета страны и идентичности россиян, их представленность в отечественной журналистике на разных этапах ее истории — от первых газет до публицистики онлайн-платформ, от глянцевых журналов до популярных на ТВ и в Сети сериалов. Интерес молодежи к произведениям отечественной классики и современной массовой культуре — это новое модное веяние или исторически обусловленная закономерность?

Расписание
2
Понедельник
Июнь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Сегодня, 08:00
Александр Речкин
3
# культура
# медиа
# Россия
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# билингвы
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# русский язык
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# #Алматы
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# струнные технологии
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ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
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Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Вчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
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22 мая
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Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

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ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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4 часа назад
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Dmitriy Dorian
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Sam, так я и написал в своём первом комментарии, что нагрев от трения тоже есть, на на фоне адиабатического сжатия он незначителен, там плазма так

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Sam Dowson
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