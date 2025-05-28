Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр», который десять лет назад планировали построить в Грозном (Чеченская республика), получил финансирование.

Рендер «Ахмат Тауэр» / © Горпроект

Как сообщило ТАСС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направит 2,5 миллиарда рублей на возобновление строительства многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр», возведение которого заморозили в 2017 году, сразу после забуривания свай.

Рендер «Ахмат Тауэр» / © Горпроект

Новая башня станет первым в Европе небоскребом, который возведут в зоне высокой сейсмической активности, и вторым по высоте зданием в России после «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

Рендер «Ахмат Тауэр» / © Горпроект

Высота «Ахмат Тауэр» составит 435 метров. В здании будет 102 этажа. Внутри многофункционального комплекса разместят офисы, гостиницу, рестораны, банкетные и конференц-залы, фитнес-центр, спа-комплекс и жилые апартаменты.