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Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Благополучие государства во многом зависит от уровня образования его трудоспособного населения. Образованные профессионалы обычно демонстрируют более высокую эффективность, обладают широкими возможностями для внедрения новшеств и становятся движущей силой экономического прогресса. Их вклад создает прочную основу для устойчивого развития и процветания страны.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением / © visualcapitalist

На инфографике, приведенной выше, отображены страны с самым образованным населением, где учитывается общее число взрослых в возрасте 25–64 лет с высшим образованием (степень бакалавра и выше). Эти данные основаны на исследованиях международной консалтинговой компании CBRE Research.

Государства Европы лидируют по уровню образования: именно там сосредоточено шесть из десяти стран с наибольшим числом взрослых, обладающих высшим образованием. Этот регион удерживает позицию в рейтинге образовательных достижений, демонстрируя высокий стандарт знаний и квалификации среди населения.

Ирландия уверенно занимает первую позицию в рейтинге — более половины ее взрослого населения в возрасте 25–64 лет, а именно 52% обладают высшим образованием. На втором и третьем местах расположились Швейцария (46%) и Сингапур (45%).

В России общее число взрослых в возрасте 25–64 лет с высшим образованием составляет 28%. С другой стороны, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, этот показатель для России составляет 54%.