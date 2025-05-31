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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +235
Посты: 726

Опубликованы снимки внутренностей Starship

Руководитель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X опубликовал фотографии людей, работающих внутри транспортной системы Starship.

Сообщество
# StarShip
# космос
# фотографии
Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х
Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х

Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени, составляет 123 метра и выглядит очень впечатляющей не только снаружи, но и изнутри.

Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х
Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х

Стоит отметить, что ранее SpaceX не демонстрировала реальные (не рендеры) изображения, сделанные в недрах Starship.

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МакСим Обломов
49 минут назад
Alexandris, больше соловьёвых слушайте и тв смотрите...

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МакСим Обломов
52 минуты назад
Эдуард, а откуда инфа что в США 33% на гране бедности? Очередной бред услышанный на ТВ?

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Бадма
1 час назад
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В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Edil Edil
2 часа назад
ВНД на душу и доходы населения - это, как говорят в Одессе, большая разница. В Римской империи ВНД на душу был выше, чем у соседей, но доходов у рабов

Инфографика: страны по группам доходов на душу населения

Oleg Sabalin
2 часа назад
Szergej, та так же думаю уже в каждой нищенской стране строят а в России народу этого и не нужно в Америке с 1885 года строят и нечего все довольны !

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Мирослав Уждавинис
2 часа назад
Мда.нету слов от таких умных стран.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sergey Gorovoy
3 часа назад
vh, это вам путин рассказал?)

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Edil Edil
4 часа назад
Yelena, в РК налоги и пошлины - с юрлиц, а те - перекладывают их ценами на население. Правителям налоги не нужны: 1. Они приватизировали недра и активы, и

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

DivineCats Stories
4 часа назад
Сергей, и уезжают в штаты, пополняя их статистику

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DivineCats Stories
4 часа назад
Илья, один из немногих комментариев, с претензией к статье по ее сути. Остальные от автора по мозгам недалеко ушли, если вообще отдаляются

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