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Опубликованы снимки внутренностей Starship

Руководитель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X опубликовал фотографии людей, работающих внутри транспортной системы Starship.

Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х

Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени, составляет 123 метра и выглядит очень впечатляющей не только снаружи, но и изнутри.

Инженеры компании SpaceX внутри Starship / © Elon Musk/ Х

Стоит отметить, что ранее SpaceX не демонстрировала реальные (не рендеры) изображения, сделанные в недрах Starship.