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Roman Markin
Roman Markin
1 минута назад
Рейтинг: +315
Посты: 194

Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах

Дорожная безопасность остаётся одной из важнейших проблем здравоохранения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП погибает около 1,2 млн человек. Особенно тревожит тот факт, что основную долю погибших составляют молодые люди — от 5 до 29 лет. 

Сообщество
# ДТП
# инфографика
# статистика
Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах / © Statista
Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах / © Statista

На инфографике выше представлены страны с наибольшим числом смертей на дорогах, рассчитанным в пересчёте на 100 000 человек населения. В исследовании использованы последние доступные данные за 2021 год, собранные ВОЗ по 198 странам и территориям.

Наибольший уровень смертности зафиксирован в Гвинее — 37,4 случая на 100 000 человек. За ней следуют Ливия (34,0) и Кения (28,2). Как отмечают эксперты, в развивающихся странах рост числа автомобилей нередко опережает развитие дорожной инфраструктуры и систем безопасности, что делает дороги особенно опасными.

Для сравнения, в США этот показатель составляет 14,2, в России — 10,6. В странах Западной Европы ситуация заметно лучше: в Германии — 3,3, в Великобритании — 2,4, а в Норвегии — всего 1,5 случая на 100 000 человек.

В последние годы в России реализуется ряд программ по повышению безопасности дорожного движения: внедряются интеллектуальные системы контроля, расширяется сеть камер фиксации нарушений, усиливается контроль за техническим состоянием транспорта. Тем не менее, эксперты отмечают, что основными факторами остаются человеческий фактор, превышение скорости и недостаточная дисциплина на дорогах.

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