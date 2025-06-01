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Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах
Дорожная безопасность остаётся одной из важнейших проблем здравоохранения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП погибает около 1,2 млн человек. Особенно тревожит тот факт, что основную долю погибших составляют молодые люди — от 5 до 29 лет.
На инфографике выше представлены страны с наибольшим числом смертей на дорогах, рассчитанным в пересчёте на 100 000 человек населения. В исследовании использованы последние доступные данные за 2021 год, собранные ВОЗ по 198 странам и территориям.
Наибольший уровень смертности зафиксирован в Гвинее — 37,4 случая на 100 000 человек. За ней следуют Ливия (34,0) и Кения (28,2). Как отмечают эксперты, в развивающихся странах рост числа автомобилей нередко опережает развитие дорожной инфраструктуры и систем безопасности, что делает дороги особенно опасными.
Для сравнения, в США этот показатель составляет 14,2, в России — 10,6. В странах Западной Европы ситуация заметно лучше: в Германии — 3,3, в Великобритании — 2,4, а в Норвегии — всего 1,5 случая на 100 000 человек.
В последние годы в России реализуется ряд программ по повышению безопасности дорожного движения: внедряются интеллектуальные системы контроля, расширяется сеть камер фиксации нарушений, усиливается контроль за техническим состоянием транспорта. Тем не менее, эксперты отмечают, что основными факторами остаются человеческий фактор, превышение скорости и недостаточная дисциплина на дорогах.
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