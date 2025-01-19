О мероприятии

Фауна змей Грузии в значительной степени совпадает с таковой всего кавказского региона. Она довольно богата – от 22 до 25 видов (мнение зоологов насчет границ вида часто не совпадает). Для сравнения – на всей территории России, от Тихого Океана до Черного Моря, живет менее 40 видов. Эволюционный биолог Давид Тархнишвили поведает о змеях вообще и о змеях Грузии в частности: змеи каких семейств встречаются, каких змей можно увидеть в окрестностях Тбилиси, в лесу и в зарослях кустарников, в степи и около воды. Какие змеи неопасны, а где и с какими нужно соблюдать осторожность. Трудно ли увидеть змею в природе и что для этого нужно. Лектор расскажет об эволюции змей – когда они произошли, и почему одна группа ящериц, приспособленная к жизни под землей, освоила в ходе эволюции настолько разные местообитания – от океанских вод до кроны тропических деревьев. Немного и о систематике – почему зоологи выделяют семейства, роды и виды, и какие разногласия между ними существуют.