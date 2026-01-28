  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Животные Красной книги в Московском зоопарке

Слушатели узнают, как спит жираф, какого на самом деле цвета зебра и для кого сотрудники зоопарка готовят «мороженое».

Московский зоопарк
30 января, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3

О мероприятии

Что можно делать в зоопарке в морозы, когда воет вьюга? Готовиться к теплому сезону, узнавать новое и удивляться. Сотрудники Московского зоопарка приглашают всех желающих на презентацию нового путеводителя «Маршрут № 4. Нас мало или очень мало. Животные Красной книги в Московском зоопарке».

Путеводитель поможет сориентироваться в зоопарке, а лекторы расскажут, какое животное обитает и насколько редко встречается, как добывает пищу и выращивает потомство, как спит жираф, какого на самом деле цвета зебра и для кого сотрудники зоопарка готовят «мороженое».

Расписание
30
Пятница
Январь 2026
ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3

28 января, 11:44
Александр Речкин
2
# биология
# животные
# Красная книга
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Николай Бордиловский
12 минут назад
Электрик бы подобрал провода по мощности и поставил правильные автоматы, а физик пытается все через сделать жопу...

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Александр Французов
59 минут назад
весь мир в труху)

Новая отметка глобальной угрозы: «Часы Судного дня» впервые замерли в 85 секундах от полуночи

rick Rode
1 час назад
This project is a striking example of how bold engineering can completely transform the way we experience distance and terrain. Much like https://sloperidergame.com/ turns dramatic elevation and speed into a seamless, controlled journey, this sky-high bridge redefines

В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести мост-рекордсмен

Профор Прессов
1 час назад
Андрей, да конечно, как же я не подумал - тогда же все тупые были и ничего этого не умели. Надо было сразу у вас спросить. У вас прямо какой-то

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

евгений Русский
2 часа назад
Александр, Не поверишь, у меня про вас пишущих без ошибок, такая же претензия. Как можно писать без ошибок, но быть настолько ни сообразительными в

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Денис Харисов
2 часа назад
Почитайте что именно происходит с этими супер дорогими и суперкоамными эсминцами ... люди в курсе что они не прошли испытания для полноценного

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Сергей, тут я про эту ленту 82-го Джона Карпентера "нечто").

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Березин
2 часа назад
Avchekanov71, зачем вы оперируете цифрами, смысла которых не понимаете? И цитируете текст, смысл которого не осилили?

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Березин
2 часа назад
Avchekanov71, "Александр, американский скафандр "A7L", в котором астронавты якобы были на Луне относится к мягкому типу: тряпки плюс резина." Простите, вы

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Александр Березин
2 часа назад
Я, вы пишете на тему, которой не знаете в принципе. Во-первых, фото было сделано 18 к, а не столько, сколько вы написали. Во-вторых, удивлять это может

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Игорь Коняшов
2 часа назад
Edvard, К середине третьего тысячелетия достроят) Вообще-то вменяемые проекты имеют горизонт планирования не более 10 лет. А что уж там дальше, когда

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Sergius NanoS
3 часа назад
Anatoliy, вс рф уже пятый год шнягу жуют, головняка навоевали столько и такого... что еще три поколения разгребать будет... А сколько горя принесли и

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Александр Шамарин
4 часа назад
Sergius, так он не думает, он пишет наративами и не включается мозг)

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Александр Шамарин
4 часа назад
Роман, боже вот дурачок реально

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

Rustam Gimaz
4 часа назад
То что надо)

Самый быстрый в мире бизнес-джет получил сертификацию ЕС

Артем Шипук
4 часа назад
потрясает!

Представлены победители конкурса «Фотограф года — 2025»

Сергей Механик
5 часов назад
Sergey, а Ридли Скотт, Джордж Лукас и Дени Вильнёв ? 🤔

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

София Алексеева
7 часов назад
Обидно, когда ресурсы и усилия расходуются заведомо впустую. Буквально в песок. Хорошо, что проект всё-таки оказался "утопией", потому что даже

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Я
9 часов назад
Помимо этого перед съемкой каждого фотокадра нужно было: 1) Автоматически перемотать длинную пленку 150-кадровую пленку фирмы "Кодак" на следующий

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Я
9 часов назад
55 лет назад они с этими перчатками умудрились сделать 5771 фотографию во время своей внекарабельной деятельности (4834 минут), то есть делали в среднем

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

