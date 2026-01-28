Слушатели узнают, как спит жираф, какого на самом деле цвета зебра и для кого сотрудники зоопарка готовят «мороженое».

О мероприятии

Что можно делать в зоопарке в морозы, когда воет вьюга? Готовиться к теплому сезону, узнавать новое и удивляться. Сотрудники Московского зоопарка приглашают всех желающих на презентацию нового путеводителя «Маршрут № 4. Нас мало или очень мало. Животные Красной книги в Московском зоопарке».

Путеводитель поможет сориентироваться в зоопарке, а лекторы расскажут, какое животное обитает и насколько редко встречается, как добывает пищу и выращивает потомство, как спит жираф, какого на самом деле цвета зебра и для кого сотрудники зоопарка готовят «мороженое».

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация