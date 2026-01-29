О мероприятии

Научный журналист, историк палеонтологии Антон Нелихов расскажет про образ мамонта в русском фольклоре, когда простой народ узнал о существовании огромного вымершего слона. На протяжении веков в России принимали кости мамонтов за остатки великанов: богатырей и волотов. К концу XIX века в деревни стало просачиваться представление об огромном вымершем слоне, который некогда жил на земле. И образ громадного слона неожиданно встроился в некоторые фольклорные сюжеты: о потопе, спящих змеях, лесной ведьме-оборотне. Мамонт в них превратился в гордеца и стал оборотнем. На лекции слушатели узнают про эти редкие, необычные истории.

Расписание Университетская наб, д 1 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно