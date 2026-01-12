О мероприятии

2025-й год войдет в историю науки как время, когда фундаментальные открытия перестали быть лишь теорией и стали основой для технологий завтрашнего дня. Кандидат физико-математических наук Кирилл Половников соберет мозаику главных достижений мировой физики, где каждое событие — часть грандиозной картины познания Вселенной. Лектор расскажет о том, как нейтринная астрономия выходит на новый уровень и какие новые результаты с ее помощью были получены. Обсудит новую физику на современных ускорителях: зачем нужен коллайдер NICA, построенный в Дубне, сталкивающий не протоны, а тяжелые ядра? Также рассмотрит достижения в области квантовой телепортации, которая уже становится реальностью. И, конечно, не обойдет вниманием гонку за энергией звезды: насколько ближе люди подошли к управляемому термоядерному синтезу? Эта лекция – отличная возможность взглянуть на всю панораму физики 2025 года.