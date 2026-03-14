Потеря супруга по-разному влияет на мужчин и женщин
Ученые пришли к выводу, что утрата супруга, вероятно, по-разному влияет на мужчин и женщин. У овдовевших мужчин чаще наблюдалось снижение физического и когнитивного здоровья. У овдовевших женщин, напротив, повышался уровень счастья и удовлетворенности жизнью.
Группа ученых из Японии и США изучила влияние утраты супругов на пожилых японцев. Исследователи обратили внимание, что овдовевшие мужчины имели худшие показатели физического и психического здоровья, а также более низкий уровень благополучия. У овдовевших женщин уровень счастья снижался на короткое время, при этом их здоровье не ухудшалось. В последующие годы общее благополучие женщин даже улучшалось. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders.
Исследователи проанализировали данные почти 26 000 участников Японского геронтологического оценочного исследования, из которых 1076 потеряли супругов. Команда изучила 37 показателей, связанных с потерей супругов. Ученые оценивали данные за 2013, 2016 и 2019 годы, анализируя различия по полу и изменения с течением времени.
По сравнению с мужчинами, которые не потеряли жену, вдовцы имели более высокий риск деменции, смертности и ухудшения повседневного функционирования. Также они чаще сталкивались с депрессией, снижением уровня счастья и социальной поддержки. Со временем эти негативные эффекты постепенно ослабевали.
На здоровье женщин утрата мужа влияла не так сильно. У них реже развивалась депрессия. Также исследователи чаще фиксировали у вдов повышение уровня счастья и удовлетворенности жизнью, которые могли сохраняться в течение нескольких лет после потери.
После смерти партнера вдовцы и вдовы становились более социально активными. При этом у мужчин наблюдалось снижение социальной поддержки. Таким образом, расширение общения не всегда превращалось в источник эмоциональной поддержки и близости, необходимых им в период горя. Также мужчины начинали пить больше алкоголя, а женщины становились менее физически активными.
По словам исследователей, эти различия, вероятно, отражают культурные ожидания относительно ролей мужчин и женщин. В Японии, как и во многих других странах, жизнь мужчин во многом сосредоточена вокруг работы. Эмоциональную и бытовую поддержку они в основном ищут у жены. Мужчины реже вкладываются в социальные связи, и после потери супруги они чаще чувствуют себя изолированными.
Женщины в Японии часто ухаживают за своими мужьями. Для некоторых женщин потеря супруга — частичное освобождение от этой нагрузки. Возможно, это объясняет улучшение их уровня благополучия.
По словам ученых, необходимо проводить дальнейшие исследования, посвященные качеству отношений, интенсивности ухода за партнером и другим факторам здоровья. Это поможет понять последствия потери мужа или жены для здоровья. Понимание влияния гендерных социальных ролей может помочь в будущем снизить негативные последствия для здоровья как женщин, так и мужчин.
