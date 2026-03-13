Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Привязанность к бывшим партнерам может сохраняться годами

Во время романтических отношений между людьми возникает привязанность, которая удерживает двух людей вместе. Как показало исследование, привязанность к партнеру иногда сохраняется в течение нескольких лет после расставания.

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума» / © Anonymous Content, Focus Features

Авторы исследования, опубликованного в Social Psychological and Personality Science, проанализировали ответы 328 участников опроса, которые сообщили, что состояли в романтических отношениях длительностью не менее двух лет. У участников различалось время, прошедшее с момента расставания, но в среднем оно составляло около пяти лет.

Результаты удивили исследователей. Можно было предположить, что у большинства людей за четыре года привязанность угаснет, но многие за этот период находились лишь на середине этого процесса.

Со временем у большинства привязанность исчезала, пусть и не сразу. Однако у некоторых людей эмоциональная связь сохранялась гораздо дольше. На этот процесс не влиял пол, а также наличие новых партнеров. Новая привязанность не становилась прямой заменой прежней.

Исследование показало, что многие люди мысленно продолжали держаться за бывших партнеров даже спустя многие годы после расставания. Однако это не означало, что человек хотел возобновить отношения и ничего не говорило о его нынешних или будущих отношениях.

Сила привязанности оказалась связана с особенностями работы мозга, а не просто с бывшими партнерами или конкретными отношениями. У большинства людей со временем привязанность ослабевала, и бывшие партнеры начинали восприниматься как обычные незнакомцы.