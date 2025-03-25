О мероприятии

Старение — это комплексный процесс, в течение которого происходит постепенная деградация систем и органов, нарушение работы молекулярных механизмов. Согласно одной из теорий, отдельных причин старения настолько много, что повлиять на этот процесс в целом практически невозможно. Но каковы иные теории старения? Что такое «предел Хейфлика», генетический груз и репарация ДНК? Как сегодня борются со старением, что такое «здоровое старение» и как можно позаботиться о своем будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта и Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. Б. В. Петровского Валерия Вадимовна Лобанова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация