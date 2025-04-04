О мероприятии

Первые исследования древней ДНК были проведены немногим более 40 лет назад. В 1984 году в лаборатории генетики в Калифорнии было выделено 229 пар нуклеотидов митохондриальной ДНК из шкуры вымершего животного — квагги. В последующие годы началось активное изучение митохондриальной ДНК древнего человека и вымерших видов животных. Выделены ДНК тасманийского волка и птицы моа, египетских мумий и неандертальцев, мамонта и шерстистого носорога, овцебыка и пещерного льва, насекомых, найденных в янтаре, и многих других животных.

Кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Вячеславовна Кузнецова расскажет об основных открытиях на пути изучения ДНК древнего человека и ископаемых млекопитающих. Подробно остановится на исследованиях ДНК животных ледникового периода. Находки остатков мамонта, шерстистого носорога, пещерного льва, плейстоценового бизона, овцебыка и других животных в зоне вечной мерзлоты (Арктические районы Сибири) позволили провести генетические исследования этих животных и получить много новых интересных данных. Разрабатываются все новые и новые методики, позволяющие проникать все дальше вглубь веков.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация