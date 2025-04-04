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Лекция
10+
Ископаемая ДНК из арктических регионов

Слушатели узнают об основных открытиях на пути изучения ДНК древнего человека и ископаемых млекопитающих.

Парк «Зарядье»
5 апреля, 12:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Первые исследования древней ДНК были проведены немногим более 40 лет назад. В 1984 году в лаборатории генетики в Калифорнии было выделено 229 пар нуклеотидов митохондриальной ДНК из шкуры вымершего животного — квагги. В последующие годы началось активное изучение митохондриальной ДНК древнего человека и вымерших видов животных. Выделены ДНК тасманийского волка и птицы моа, египетских мумий и неандертальцев, мамонта и шерстистого носорога, овцебыка и пещерного льва, насекомых, найденных в янтаре, и многих других животных.

Кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Вячеславовна Кузнецова расскажет об основных открытиях на пути изучения ДНК древнего человека и ископаемых млекопитающих. Подробно остановится на исследованиях ДНК животных ледникового периода. Находки остатков мамонта, шерстистого носорога, пещерного льва, плейстоценового бизона, овцебыка и других животных в зоне вечной мерзлоты (Арктические районы Сибири) позволили провести генетические исследования этих животных и получить много новых интересных данных. Разрабатываются все новые и новые методики, позволяющие проникать все дальше вглубь веков.

Расписание
5
Суббота
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# ДНК
# Палеонтология
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