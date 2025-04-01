О мероприятии

Средневековое искусство подчинялась множеству правил, которые сейчас могут удивлять и даже шокировать. Зная эти правила и особенности иконографии, исследователи могут понять, что хотел сказать художник на самом деле.

Райский сад мог обозначаться одной дверью, свирепый зверь — языком, а грешник — собачьей головой. Зритель того времени считывал эти символы, а также вносил свои коррективы в изображения: оставлял комментарии или даже закрашивал неприятных персонажей. На лекции переводчика и исследователя древнерусских рукописей Николая Буцких слушатели узнают об особенностях древнерусских изображений: как нарисовать невидимое и представить отсутствие, чьими глазами современные люди должны смотреть на средневековые миниатюры и зачем дельфинам крылья, а демонам — усы.

Расписание Проспект Мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация