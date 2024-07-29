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Лекция
16+
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала

Участники мероприятия узнают, как жесты и мимика соотносятся с речью людей.

Библиотека Планетарий 1
7 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Сегодня общение с голосовыми помощниками и использование аудиовизуальных интерфейсов стало привычной реальностью. Однако люди часто сталкиваются с ошибками как в распознавании, так и в синтезе.  А иногда искусственная речь и сопутствующие ей жесты и мимика начинают раздражать. Почему так происходит, как звучим мы сами, как жесты и мимика соотносятся с нашей речью, и как мы воспринимаем речь собеседника? Об этом и многом другом поведает кандидат филологических наук Ульяна Евгеньевна Кочеткова.

Расписание
7
Среда
Август 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

5 минут назад
Александр Речкин
3
# аудиозапись
# звук
# физика
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# лавовые трубки
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