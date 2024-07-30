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Лекция
12+
Царство львов: прошлое и настоящее Шри-Ланки

Участники мероприятия узнают, кто такие сингалы и тамилы.

Российская государственная библиотека
7 августа, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Моховая, 6, 8

О мероприятии

В Южной Азии у юго-восточного побережья Индостана расположилось островное государство Шри-Ланка.

Как оно возникло? Какую роль сыграл буддизм в формировании ланкийской культуры? Бывал ли в тех местах Будда? Кто такие сингалы и тамилы? В чем причина межэтнического конфликта между ними? Наконец, как живет Шри-Ланка сегодня? Ответы на эти и другие вопросы слушатели узнают в ходе лекции, которую прочтет кандидат филологических наук Борис Михайлович Волхонский.

Расписание
7
Среда
Август 2024
ул. Моховая, 6, 8 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Моховая, 6, 8

5 минут назад
Александр Речкин
1
# будущее
# история
# Шри-Ланка
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