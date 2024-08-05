Слушатели узнают о том, как формируется языковая картина мира.

О мероприятии

Кандидат филологических наук Елена Шмелева расскажет, как связаны язык и мышление. Слушатели узнают о том, как формируется языковая картина мира. Также лектор расскажет про компьютерные языки, поисковые системы и искусственный интеллект. Обсудит разницу между повседневным языком и языком науки.

Участники мероприятия узнают, как восприятие мира через призму родного языка объединяет людей. Как язык отражает проблемы межкультурной коммуникации и какие факторы на это влияют.