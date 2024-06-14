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Лекция
12+
Зачем нужна квантовая физика?

Участники мероприятия узнают законы, по которым живут протоны, электроны и нейтроны.

ВДНХ
22 июня, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Что такое квант? Жив ли кот Шредингера на самом деле? Существуют ли параллельные миры? Как работает квантовая телепортация? Физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский погрузится в мир элементарных частиц и обсудит законы, по которым живут протоны, электроны и нейтроны.

Кроме путешествия внутрь атома, слушатели разберутся, каких приборов не могло бы существовать без квантовой физики. Узнают, как она объясняет устройство Вселенной.

Расписание
22
Суббота
Июнь 2024
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# квантовая запутанность
# кванты
# физика
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