О мероприятии

Что такое квант? Жив ли кот Шредингера на самом деле? Существуют ли параллельные миры? Как работает квантовая телепортация? Физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский погрузится в мир элементарных частиц и обсудит законы, по которым живут протоны, электроны и нейтроны.

Кроме путешествия внутрь атома, слушатели разберутся, каких приборов не могло бы существовать без квантовой физики. Узнают, как она объясняет устройство Вселенной.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация