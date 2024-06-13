Участники мероприятия узнают о производстве книги в первые века ее существования на Руси.

О мероприятии

Древнерусские книги писались разными типами письма: это и полуустав с различными лигатурами, и художественная вязь, и трудночитаемая скоропись. Без знания особенностей начертания и характера письма нам сложно, а порой даже невозможно разобрать древние тексты.

Хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких расскажет о древнейшем русском письме – уставе. Участники разберут буквы, вышедшие из употребления, изменение начертаний знаков за несколько столетий, узнают о производстве книги в первые века ее существования на Руси и даже прочтут один из древнейших славянских текстов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация