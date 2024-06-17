О мероприятии

Переходя к широкому либеральному спектру российских партий, кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет об истоках и особенностях и видах российского либерализма. О либерализме как мировоззрении, психологическом типе, программе и тактике «золотой середины». Зажатый между деспотизмом самодержавия и революционным подпольем, российский либерализм не имел возможностей для лавирования и легальной деятельности, раскалываясь между уходом в подпольную республиканскую вооруженную борьбу с властью (так, среди деятелей «Народной Воли» было немало «либералов с бомбой», включая Германа Лопатина и Николая Морозова) и — «маниловскими» мечтаниями и надеждами на реформы свыше и попытки прожектов со стороны «системных либералов» из бюрократии. Какова была социальная база, философия и психология русского либерализма? Какую роль в его формировании сыграли дружеские кружки, толстые журналы, профессиональные союзы, земства, масонские ложи и университеты? Каковы основные вехи становления либерализма в России: от «верховников» 1730 года, проектов Никиты Панина и других проектов дворянского конституционализма, через проекты Сперанского (и других системных либералов, вроде братьев Милютиных), декабризм, славянофильство и западничество (Грановского, Герцена и др.) до «системных либералов» вроде Кавелина и Чичернина и «легальный марксизм» Струве? Почему общественное отношение к либерализму в России традиционно было презрительно-высокомерным (выразившись в сказке «Либерал» Салтыкова-Щедрина и в утверждении Каткова о том, что, если революционер в России грозит власти: «Уступи, или я буду стрелять», то либерал говорит ей: «Уступи, или он будет стрелять»), а его поддержка не слишком серьезной? Какую роль в мифологии и идеологии российского либерализма сыграли «Великие Реформы» и земские учреждения? Также лектор расскажет о кружке «Беседа», масонстве начала ХХ века, либеральном феминизме и либералах в печати и университетах, а также о роли дворянства, интеллигенции и буржуазии в этом движении.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить