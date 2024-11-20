О мероприятии

В разных языках — разные слова. Но, когда начинаешь учить язык, оказывается, что бывают и другие отличия — произношение, времена, артикли… А что еще бывает? Может ли в языке гласных быть больше, чем согласных? Можно ли спрягать существительные? Сколько нужно падежей? Что получится, если к одному корню добавить десять суффиксов? Об особенностях разных языков расскажет российский лингвист Светлана Анатольевна Бурлак.

Расписание Большой Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1 Москва 20:00 Купить