О мероприятии

Сегодня генетические тесты стали доступными для большинства благодаря снижению стоимости технологий: за 150 долларов можно оценить тысячи генотипов с помощью ДНК микрочипов, но чем это отличается от более дорогого секвенирования или более дешевой ПЦР и что именно плательщик получит в результате? Врач-биохимик Алексей Зарубин разберет: что такое генетические тесты и стоит ли их сдавать; какие данные можно получить из результатов, и что самим с ними можно сделать после; как отдельные SNP-мутации (замены одной «буквы» в ДНК) могут повлиять на здоровье.