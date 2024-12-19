Из чего выросли наши клетки

О мероприятии

Правда ли, что гормоны заставляют худеть или не худеть? Что такое калории и стоит ли доверять цифрам на упаковке? Как вещества, съеденные людьми, превращаются в углекислый газ и зачем мы вообще едим?

Обо всем этом расскажет выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, преподаватель биологии Антон Терентьев.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация