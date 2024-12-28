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Беседа
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Открытая встреча Московского астрономического клуба

Участники мероприятия узнают про астрономические события января 2025 года.

Культурный центр ЗИЛ
17 января, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Восточная, д.4, к.1

О мероприятии

Состоится ежемесячная открытая встреча Московского астрономического клуба. К участию приглашаются члены клуба, а также, все интересующиеся космосом и астрономией.

В программе мероприятия:

  • Доклад «Астрономические события января», Каменева Елизавета;
  • Доклад «Обзор исследований о световом загрязнении и его влиянии», Каменева Елизавета, Сергей Цуканов;
  • Доклад «Новости астрономии и космонавтики», Евгений Кузиков.
Расписание
17
Пятница
Январь 2025
ул. Восточная, д.4, к.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Восточная, д.4, к.1

18 минут назад
Александр Речкин
3
# астрономия
# звезды
# космос
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# белые карлики
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# NASA
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Биология
# ветеринария
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# домашние животные
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