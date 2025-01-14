О мероприятии

Зоологический сад «Zoorasia» в префектуре Йокогама — крупнейший зоопарк в Японии, был открыт только в 1999 году. «Zoorasia» — наиболее передовой зоопарк в стране, использующий самые последние технологии содержания диких животных в неволе. Это одновременно и крупный природоохранный и просветительный центр, и популярнейшее место отдыха горожан и туристов. Зоопарк славится своими просторными, имитирующими природную среду обитания вольерами и павильонами и разделен на несколько тематических зон, например тропический лес Азии или африканскую саванну. Коллекция зоологического сада очень разнообразна и включает большое количество редких видов, которые нечасто можно встретить в неволе — например, носачей, тибетских макак, золотых такинов, глазчатых аргусов.

Сотрудник методического отдела Московского зоопарка, биолог и путешественник Николай Карпов познакомит участников мероприятия с удивительными экспозициями и редкими животными зоосада «Zoorasia».

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация