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Слушатели узнают про один из самых передовых зоопарков Японии.
О мероприятии
Зоологический сад «Zoorasia» в префектуре Йокогама — крупнейший зоопарк в Японии, был открыт только в 1999 году. «Zoorasia» — наиболее передовой зоопарк в стране, использующий самые последние технологии содержания диких животных в неволе. Это одновременно и крупный природоохранный и просветительный центр, и популярнейшее место отдыха горожан и туристов. Зоопарк славится своими просторными, имитирующими природную среду обитания вольерами и павильонами и разделен на несколько тематических зон, например тропический лес Азии или африканскую саванну. Коллекция зоологического сада очень разнообразна и включает большое количество редких видов, которые нечасто можно встретить в неволе — например, носачей, тибетских макак, золотых такинов, глазчатых аргусов.
Сотрудник методического отдела Московского зоопарка, биолог и путешественник Николай Карпов познакомит участников мероприятия с удивительными экспозициями и редкими животными зоосада «Zoorasia».
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
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Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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