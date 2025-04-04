О мероприятии

Откуда берется вода в кранах жителей Москвы, и отличается ли она от той воды, которую пьют жители Московской области? В истории развития Москвы уже несколько раз случались такие моменты, когда воды снова и снова не хватало, потому что утолить жажду одного из крупнейших мегаполисов мира не так-то просто. Более 10 гидроузлов, огромная инфраструктура — система водоснабжения Москвы считается одной из самых сложных в мире. Миллионы литров воды каждый день забираются из рек и водохранилищ, очищаются и поступают в краны горожан. Но исходное качество воды в водных объектах формируется под воздействием геологии, климата и биологических процессов, поэтому вода, которую пьют люди, всегда немного разная по своему химическому составу. Еще сложнее решить вопрос о том, как очистить сточные воды после 13 миллионов человек и куда их после этого деть? Для того чтобы решить эту задачу, в Москве были построены самые большие очистные сооружения в Европе, и далеко не все знают, что река Москва ниже города на 40% состоит из сточных вод.

Кандидат географических наук Оксана Николаевна Ерина расскажет, как 100 лет назад остановили течение Волги, чтобы напоить москвичей, почему вода в кране разная летом и зимой, а след московской канализации можно обнаружить даже в Нижнем Новгороде.

Расписание Ленинские горы, д. 1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация